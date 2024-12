Západné štáty a EÚ opäť odsúdili zapojenie KĽDR do vojny na Ukrajine

Washington 16. decembra (TASR) - Desať krajín vrátane USA a Európska únia v pondelok v spoločnom vyhlásení odsúdili zapojenie armády Severnej Kórey (KĽDR) do vojny na Ukrajine po boku Ruska. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré v pondelok zverejnilo ministerstvo zahraničných vecí USA, informuje TASR.



"Čo najdôraznejšie odsudzujeme rastúcu vojenskú spoluprácu medzi KĽDR a Ruskou federáciou vrátane nasadenia vojenských jednotiek KĽDR na ruskom území v bojoch proti Ukrajine," vyhlásili ministri zahraničných vecí Austrálie, Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Južnej Kórey, Nového Zélandu, Británie a USA spolu so šéfkou európskej diplomacie Kajou Kallasovou.



Podľa ministrov je priama podpora ruskej agresie zo strany KĽDR "nebezpečným rozšírením konfliktu s vážnymi dôsledkami pre európsku a indo-pacifickú bezpečnosť".



Partneri taktiež vyjadrili znepokojenie nad údajnou politickou a finančnou podporou, ktorú Rusko poskytuje severokórejským zbrojným programom určeným na vývoj zbraní vrátane zbraní hromadného ničenia a ich nosičov. Táto spolupráca podľa podpísaných ministrov "zhorší už aj tak napätú situáciu na Kórejskom polostrove".



"Spoločne potvrdzujeme náš neochvejný záväzok podporovať Ukrajinu pri obrane jej slobody, zvrchovanosti a územnej celistvosti. Naliehavo vyzývame KĽDR, aby okamžite ukončila akúkoľvek pomoc Rusku v jeho agresívnej vojne proti Ukrajine, a to aj stiahnutím svojich vojsk," dodali.



Moskva a Pchjongjang prehlbujú vojenskú spoluprácu od začiatku vojny na Ukrajine. KĽDR sa stala prvým spojencom Ruska, ktorý Moskve poskytol jednotky svojej pravidelnej armády na podporu v bojoch.



Podľa západných a ukrajinských predstaviteľov KĽDR Rusku poskytla viac ako 10.000 vojakov. Dodáva mu taktiež muníciu, húfnice a raketomety. Severokórejský vodca Kim Čong-un zároveň Moskve vo vojne na Ukrajine prisľúbil neochvejnú podporu.