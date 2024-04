Tajné služby prekazili v Európe najmenej 10 džihádistických útokov

Amsterdam 23. apríla (TASR) - Západné tajné služby zabránili vlani najmenej desiatim džihádistickým útokom po celej Európe a súčasná vojna medzi Izraelom a militantným palestínskym hnutím Hamas zvýšila hrozbu ďalších útokov. Oznámila to v utorok holandská Všeobecná spravodajská a bezpečnostná služba (AIVD). TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry Reuters.



Medzi prekazenými útokmi bol aj plán náhodne pobodať ľudí a prípravy na útok proti konkrétnym budovám a podujatiam, dodala AIVD vo výročnej správe bez uvedenia podrobností.



"Boli dve mobilizujúce záležitosti: ničenie koránov v Holandsku a ďalších európskych krajinách a konflikt Izraela a Hamasu," informovala holandská tajná služba.



Švédsko zvýšilo teroristickú hrozbu v auguste na druhý najvyšší stupeň po tom, čo podpaľovanie Koránu a ďalšie činy proti posvätnej knihe islamu rozhnevali moslimov a vyvolali vyhrážky džihádistov. V októbri v Bruseli zastrelili dvoch švédskych futbalových fanúšikov, pričom útočník sa identifikoval ako člen džihádistickej skupiny Islamský štát (IS).



Dvadsaťročný muž v októbri tiež v severofrancúzskom meste Arra smrteľne dobodal učiteľa a ťažko zranil dvoch ďalších ľudí pri útoku v škole. Prezident Emmanuel Macron to odsúdil ako "barbarský islamský terorizmus".



Izrael a Hamas vedú vojnu v Pásme Gazy po teroristickom útoku zo 7. októbra. Útočníci vtedy zabili 1200 ľudí a uniesli 253 rukojemníkov, uvádza Izrael.



Izrael reagoval vojenskou operáciou v Pásme Gazy s cieľom zničiť Hamas, pri ktorej bolo doteraz zabitých vyše 34.000 Palestínčanov, a ďalšie tisíce sú zrejme pochované pod troskami. Uviedli to predstavitelia zdravotníctva v Pásme Gazy.



AIVD vo svojej správe neuvádza počet prekazených džihádistických útokov od 7. októbra. Holandská agentúra na boj proti terorizmu však zvýšila v decembri stupeň ohrozenia prvýkrát od roku 2019 na závažný stupeň. Ako dôvod uviedla vojnu v Pásme Gazy a pričom ide o štvrtý najvyšší stupeň na päťstupňovej stupnici.