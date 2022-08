Západní lídri apelovali na bezpečnosť v okolí Záporožskej elektrárne

Berlín 21. augusta (TASR) - Lídri Británie, Francúzska, Nemecka a Spojených štátov v nedeľnom telefonáte "zdôraznili svoj pevný záväzok podporovať Ukrajinu zoči voči ruskej vojenskej invázii" a vyzvali tiež na ukončenie bojov v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne okupovanej ruskými silami. S odvolaním sa na hovorcu Downing Street o tom informuje britská stanice Sky News.



Britský premiér Boris Johnson, americký prezident Joe Biden, šéf Elyzejského paláca Emmanuel Macron a nemecký kancelár Olaf Scholz tiež apelovali na to, aby nezávislí inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) čo najskôr navštívili Záporožskú elektráreň. "Zdôraznili dôležitosť zaistenia bezpečnosti jadrových zariadení a privítali nedávne diskusie čo sa týka umožnenia (prístupu) misie MAAE" do tejto elektrárne, dodal hovorca Downing Street.



Boje v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú ruské jednotky obsadili v marci a viackrát sa stala cieľom delostreleckej paľby, vyvolali obavy z možnej katastrofy horšej než bola havária v černobyľskej atómovej elektrárni v roku 1986. Macronov úrad v piatok ohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s tým, že inšpektori MAAE môžu elektráreň navštíviť, pripomína agentúra AFP.



Štvorica západných lídrov hovorila aj o ďalších záležitostiach vrátane snáh o záchranu jadrovej dohody s Iránom z roku 2015, uviedol vo vyhlásení Biely dom, na ktorý sa odvoláva agentúra Reuters. Biden, Macron, Scholz a Johnson diskutovali o "prebiehajúcich rokovaniach týkajúcich sa iránskeho jadrového programu, o potrebe posilniť podporu pre partnerov na Blízkom východe a o spoločnom úsilí zabrániť destabilizujúcim aktivitám Iránu v regióne".



Reuters konštatuje, že zlyhanie jadrových rokovaní s Iránom by mohlo vyvolať riziko nového regionálneho vojnového konfliktu. Izrael totiž hrozí vojenskými krokmi voči Iránu, ak sa nepodarí diplomatickou cestou zabrániť Teheránu vo vyvíjaní jadrových zbraní. Irán, ktorý popiera, že by mal takéto ambície, pohrozil Izraelu "zničujúcou" odozvou na akýkoľvek prípadný útok.