Západní spojenci odsúdili nový volebný systém v Hongkongu

Ľudia čakajú pred volebnou miestnosťou počas volieb do legislatívnej rady (parlamentu) v Hongkongu v nedeľu 19. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Hongkong 20. decembra (TASR) - Británia, Spojené štáty, Kanada, Austrália a Nový Zéland odsúdili v pondelok nové pravidlá zavedené Pekingom týkajúce sa volieb do legislatívnej rady (parlamentu) v Hongkongu. Skutočnosť, že došlo k dramatickému zníženiu počtu priamo volených zástupcov občanmi a preverovaniu kandidátov, podľa nich "eliminovalo" opozíciu. Informovala o tom agentúra AFP.uviedla pätica krajín v spoločnom vyhlásení.Zmena volebného systému podľa zmienených štátov totiž. Vo vyhlásení zároveň západní spojenci vyjadrili vážne znepokojenie nad dosahmi zákona o národnej bezpečnosti a rastúcimi obmedzeniami slobody prejavu a slobody zhromažďovania.V Hongkongu sa v nedeľu konali parlamentné voľby, ktoré poznačila rekordne nízka účasť voličov. Išlo o prvé voľby do tamojšej legislatívnej rady, odkedy v meste zaviedli zmeny volebného systému v rámci reakcie Pekingu na eskalujúce protesty spred dvoch rokov. Demonštrácie zastavil kontroverzný zákon o národnej bezpečnosti, po ktorého schválení skončilo mnoho aktivistov vo väzení a ďalší utiekli do zahraničia.Na základe nových pravidiel všetkých kandidátov do legislatívnej rady preverili, či spĺňajú požiadavky kladené naa politickú lojalitu voči Číne. Občania si priamo volili len 20 z 90 členov zboru. Ďalších 40 poslancov vyberá komisia zložená z 1500 ľudí plne lojálnych Pekingu a zvyšných 30 propekinské výbory zastupujúce záujmové a priemyselné skupiny.Výsledky volieb sa očakávajú neskôr v priebehu dňa.