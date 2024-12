Západní veľvyslanci kritizovali ľudskoprávnu situáciu v Azerbajdžane

Baku 5. decembra (TASR) - Azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí v stredu odsúdilo konanie veľvyslancov zo západných štátov, ktorí kritizovali úroveň dodržiavania ľudských práv v krajine. Ich vyhlásenia považuje za zásah do súdneho systému Azerbajdžanu. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vo vyhlásení ministerstva zverejnenom na sociálnej sieti Telegram sa uvádza, že veľvyslanci Spojených štátov, Európskej únie a Švajčiarska sa vyjadrili na podujatí v Baku a poukázali na zadržiavanie novinárov a "politických aktivistov" v krajine.



Veľvyslanci vydali vyhlásenie krátko po tom, čo azerbajdžanské orgány umiestnili ľudskoprávneho aktivistu Rufata Safarova na štyri mesiace do vyšetrovacej väzby. Safarovov obhajca v stredu pre agentúru Reuters uviedol, že jeho klient je obvinený z podvodu a výtržníctva. Obvinenia odmieta a má v úmysle sa odvolať.



"Tieto vyhlásenia sú otvoreným pokusom o podkopanie nezávislého súdneho systému v Azerbajdžane. Zasahovanie do priebehu vyšetrovania je neprijateľné a zasahovanie do súdneho procesu je v rozpore s princípom právneho štátu," uvádza sa vo vyhlásení azerbajdžanského rezortu diplomacie. Čo presne na podujatí veľvyslanci vyhlásili, nie je známe.



Safarov, bývalý prokurátor, si odsedel tri roky vo väzení za úplatkárstvo. V roku 2019 ho azerbajdžanský prezident Ilham Alijev omilostil. Podľa správ médií plánoval Safarov v priebehu niekoľkých dní odcestovať do Spojených štátov, kde sa chystal prevziať ocenenie Global Human Rights Defender Award od ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena.



Portál Eurasianet pripomína, že Sarafov bol jedným z posledných ľudskoprávnych aktivistov v Azerbajdžane, v prípade ktorého vládna moc pokračuje v zásahoch proti opozícii. Koncom novembra polícia zatkla troch popredných členov opozičnej Strany ľudového frontu.