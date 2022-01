DVOJITÉ ZEMETRASENIE zasiahlo západný Afganistan, zahynulo už 22 ľudí

Kábul 17. januára (TASR) - Dve zemetrasenia zasiahli pondelok popoludní západoafganskú provinciu Bádghís popri hranici s Turkménskom a usmrtili najmenej 22 ľudí. Informoval o tom miestny predstaviteľ, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AP.



Vládnu obavy, že počet obetí stúpne, keďže prví záchranári ešte len dorazili do niektorých odľahlých dedín, ktoré patria k najchudobnejším a najzaostalejším v Afganistane.



Bas Muhammad Sarwarí, šéf provinčného úradu pre kultúru a informácie, oznámil, že pri zemetraseniach bolo zničených množstvo domov.



Americká geologická služba USGS zaznamenala o 14.00 h miestneho času zemetrasenie s magnitúdou 5,3 a druhé s magnitúdou 4,9 o 16.00 h. Vyskytli sa 41 kilometrov východne a 50 kilometrov juhovýchodne od provinčného hlavného mesta Kalaa Naw.



Sarwarí uviedol, že vystrašení obyvatelia utekali z domov do bezpečia.



Silnejšie z týchto otrasov postihli okres Kádis v južnom cípe provincie, kde zaznamenali aj väčšinu škôd a úmrtí, ako povedal Sarwarí. Predstavitelia stále zhromažďujú informácie. Do zotmenia sa s úradmi skontaktovali len štyri dediny.



"Zajtra máme v pláne vyslať záchranné skupiny, ako aj pomoc zasiahnutým rodinám," informoval.



Sarwarí informoval, že otrasy bolo cítiť po celej provincii. Na niektorých domoch v hlavnom meste Kalaa Naw sa objavili praskliny, ale nedošlo tam k žiadnym vážnym zraneniam ani rozsiahlym škodám, dodal.