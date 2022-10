Západný Balkán dostane od EÚ 500 miliónov eur pre energetickú krízu

Brusel 27. októbra (TASR) - Európska únia poskytne krajinám západného Balkánu finančnú pomoc vo výške 500 miliónov eur, aby mohli lepšie čeliť súčasnej energetickej kríze. Potvrdila to v stredu v Skopje predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá v priebehu tohto týždňa okrem Severného Macedónska absolvuje aj pracovnú návštevu Kosova, Srbska, Čiernej Hory a Albánska. Informuje o tom spravodajca TASR.



Von der Leyenová vo svojom vyhlásení spresnila, že polmiliardová suma bude určená pre celý región na investície do toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie nezávislosti v oblasti energetiky.



Podľa tlačovej agentúry AFP však šéfka eurokomisie nespresnila podmienky, za ktorých bude táto pomoc pre západobalkánske krajiny poskytovaná. Spomenula len všeobecne investície do energetickej infraštruktúry.



Jej oznámenie prichádza v čase, keď ceny energií v Európe pred blížiacou sa zimou rastú v dôsledku ruskej agresie voči Ukrajine.



Von der Leyenová spresnila, že Severné Macedónsko bude môcť od januára počítať s rozpočtovou podporou vo výške 80 miliónov eur. Pre vládu v Skopje je to dobrá správa, lebo Severné Macedónsko vyrobí len dve tretiny z celkového množstva elektriny, ktorú ročne spotrebuje.



Severné Macedónsko a ostatné krajiny tohto regiónu sú v rôznych fázach prístupových rokovaní do EÚ. Pomalý prístupový proces v týchto krajinách spôsobil nárast euroskepticizmu, ktorý vytvoril priestor pre posilnenie ruského vplyvu v regióne a presadzovanie záujmov iných aktérov ako je napríklad Čína alebo Turecko.



Európski politici však opakovane zdôrazňujú, že západný Balkán je súčasťou európskej rodiny a patrí mu budúcnosť v štruktúrach EÚ. Takýto odkaz chce zanechať aj Von der Leyenová v rámci svojho pracovného turné po tomto regióne.











