Západný Balkán upozorňuje na nedostatok pozornosti od EÚ

Belehrad 21. júna (TASR) - Viac než 100 intelektuálov z krajín západného Balkánu v otvorenom liste uviedlo, že tento región zostáva zo strany Západu a Európskej únie vo veľkej miere nepovšimnutý. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Západ (najmä EÚ) zatiaľ aj napriek početným vyhláseniam a iniciatívam o západnom Balkáne neponúkol skutočnú podporu, ochranu a konkrétnu perspektívu pre budúcnosť tohto regiónu," uviedli signatári v liste, ktorý zverejnili v utorok v Belehrade.



Západný Balkán je obklopený členskými krajinami EÚ, jeho vyhliadky sú však podľa autorov listu nejasné. Intelektuáli kritizovali rozpoltenú politiku EÚ v posledných dvoch desaťročiach a tvrdia, že viedla k úpadku regiónu. Ten sa preto začal obracať na iných mocných činiteľov.



Signatári pripomenuli najmä narastajúci vplyv Ruska v Srbsku a srbskej časti Bosny. "Vstup do EÚ je geopolitická nevyhnutnosť pre celý západný Balkán – berúc do úvahy neustále úsilie Ruska narušiť stabilitu tohto regiónu," napísali.



Medzi autormi listu je viac ako 100 bývalých politikov, historikov, spisovateľov a novinárov z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Kosova, Severného Macedónska a Srbska.



Žiadajú, aby lídri členských krajín EÚ na tohtotýždňovom summite v Bruseli udelili štatút kandidátskej krajiny Bosne a Hercegovine a umožnili občanom Kosova bezvízový vstup do EÚ.



Na summite Rady EÚ, ktorý sa začína vo štvrtok, sa zúčastnia aj lídri krajín západného Balkánu. Členské krajiny majú rozhodovať o udelení kandidátskeho štatútu Ukrajine a Moldavsku.