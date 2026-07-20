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Západný breh: Izrael podľa palestínskych úradov zastrelil dvoch mužov
Palestínske ministerstvo zdravotníctva v Ramalláhu identifikovalo mŕtvych ako dvoch mužov vo veku 53 a 26 rokov.
Autor TASR
Jeruzalem 20. júla (TASR) - Izraelské ozbrojené sily zastrelili v noci na pondelok na Západnom brehu Jordánu dvoch Palestínčanov po tom, ako izraelskí osadníci vtrhli do palestínskej dediny v tomto regióne. Informovali o tom palestínske úrady, píše TASR podľa agentúry DPA.
Osadníci zaútočili na dedinu neďaleko mesta Ramalláh a ťažko zranili troch Palestínčanov, informovala palestínska tlačová agentúra WAFA. Obyvatelia osadníkov podľa svedkov konfrontovali a izraelské bezpečnostné sily následne zastrelili dvoch z nich.
Palestínske ministerstvo zdravotníctva v Ramalláhu identifikovalo mŕtvych ako dvoch mužov vo veku 53 a 26 rokov.
Izraelská armáda uviedla, že Palestínčania hádzali na vojakov a policajtov kamene a betónové bloky, pričom dvoch z nich zranili. Bezpečnostné sily následne reagovali streľbou.
Armáda dodala, že vojaci a polícia boli vyslaní do tejto oblasti po tom, čo dostali hlásenia, že izraelskí osadníci si tam prišli „vyzdvihnúť svoj dobytok“. Podľa jej slov sa príslušníci bezpečnostných zložiek snažili zabrániť zrážkam a odviesť osadníkov z dediny.
Palestínske médiá však informovali, že izraelskí osadníci sa pokúšali ukradnúť ovce tamojších obyvateľov. Jednu ani druhú verziu nebolo podľa DPA možné nezávisle overiť.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967. Na tomto území žije približne 700.000 izraelských osadníkov medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov.
Násilie v tejto oblasti eskalovalo po začiatku vojny v Pásme Gaze, ktorú 7. októbra 2023 vyvolal útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael.
Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva bolo odvtedy na Západnom brehu Jordánu pri izraelských vojenských operáciách, ozbrojených zrážkach alebo útokoch zabitých takmer 1100 Palestínčanov.
DPA dodáva, že izraelská armáda je opakovane obviňovaná z toho, že proti útokom zo strany izraelských osadníkov nezasahuje dostatočne rázne. Podľa agentúry existuje len málo dôkazov o tom, že by sa za útoky na Palestínčanov museli následne zodpovedať.
Osadníci zaútočili na dedinu neďaleko mesta Ramalláh a ťažko zranili troch Palestínčanov, informovala palestínska tlačová agentúra WAFA. Obyvatelia osadníkov podľa svedkov konfrontovali a izraelské bezpečnostné sily následne zastrelili dvoch z nich.
Palestínske ministerstvo zdravotníctva v Ramalláhu identifikovalo mŕtvych ako dvoch mužov vo veku 53 a 26 rokov.
Izraelská armáda uviedla, že Palestínčania hádzali na vojakov a policajtov kamene a betónové bloky, pričom dvoch z nich zranili. Bezpečnostné sily následne reagovali streľbou.
Armáda dodala, že vojaci a polícia boli vyslaní do tejto oblasti po tom, čo dostali hlásenia, že izraelskí osadníci si tam prišli „vyzdvihnúť svoj dobytok“. Podľa jej slov sa príslušníci bezpečnostných zložiek snažili zabrániť zrážkam a odviesť osadníkov z dediny.
Palestínske médiá však informovali, že izraelskí osadníci sa pokúšali ukradnúť ovce tamojších obyvateľov. Jednu ani druhú verziu nebolo podľa DPA možné nezávisle overiť.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967. Na tomto území žije približne 700.000 izraelských osadníkov medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov.
Násilie v tejto oblasti eskalovalo po začiatku vojny v Pásme Gaze, ktorú 7. októbra 2023 vyvolal útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael.
Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva bolo odvtedy na Západnom brehu Jordánu pri izraelských vojenských operáciách, ozbrojených zrážkach alebo útokoch zabitých takmer 1100 Palestínčanov.
DPA dodáva, že izraelská armáda je opakovane obviňovaná z toho, že proti útokom zo strany izraelských osadníkov nezasahuje dostatočne rázne. Podľa agentúry existuje len málo dôkazov o tom, že by sa za útoky na Palestínčanov museli následne zodpovedať.