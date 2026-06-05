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Izraelské jednotky zabili na Západnom brehu palestínskeho muža
Izraelské ozbrojené sily uviedli, že mladý muž hádzal zápalné fľaše na jej vozidlá.
Autor TASR
Ramalláh 5. júna (TASR) - Izraelské jednotky zastrelili na okupovanom Západnom brehu Jordánu 18-ročného Palestínčana, oznámilo v piatok palestínske ministerstvo zdravotníctva so sídlom v Ramalláhu. Izraelské ozbrojené sily (IDF) uviedli, že mladý muž hádzal zápalné fľaše na jej vozidlá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Palestínsky rezort zdravotníctva oznámil, že bol informovaný o „mučeníckej smrti“ muža v dôsledku streľby okupačných síl v jednej z dedín severovýchodne od Ramalláhu.
IDF vo vyhlásení napísali, že ich jednotky „identifikovali niekoľkých teroristov, ktorí hádzali zápalné fľaše na izraelské vozidlá idúce po hlavnej ceste“.
„(Izraelskí) vojaci začali strieľať na teroristov a jedného z nich zlikvidovali,“ uviedli IDF s tým, že ich jednotky „v súčasnosti pátrajú po ostatných podozrivých“.
Na Západnom brehu Jordánu sa zintenzívnili násilnosti od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Odvtedy tam izraelskí vojaci a osadníci zabili najmenej 1078 Palestínčanov vrátane mnohých militantov.
Na základe oficiálnych izraelských údajov zahynulo v tom istom období pri palestínskych útokoch alebo počas vojenských operácií najmenej 46 Izraelčanov.
Izrael okupuje palestínsky Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Na tomto území žijú tri milióny Palestínčanov a v židovských osadách približne 700.000 Izraelčanov.
Palestínsky rezort zdravotníctva oznámil, že bol informovaný o „mučeníckej smrti“ muža v dôsledku streľby okupačných síl v jednej z dedín severovýchodne od Ramalláhu.
IDF vo vyhlásení napísali, že ich jednotky „identifikovali niekoľkých teroristov, ktorí hádzali zápalné fľaše na izraelské vozidlá idúce po hlavnej ceste“.
„(Izraelskí) vojaci začali strieľať na teroristov a jedného z nich zlikvidovali,“ uviedli IDF s tým, že ich jednotky „v súčasnosti pátrajú po ostatných podozrivých“.
Na Západnom brehu Jordánu sa zintenzívnili násilnosti od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Odvtedy tam izraelskí vojaci a osadníci zabili najmenej 1078 Palestínčanov vrátane mnohých militantov.
Na základe oficiálnych izraelských údajov zahynulo v tom istom období pri palestínskych útokoch alebo počas vojenských operácií najmenej 46 Izraelčanov.
Izrael okupuje palestínsky Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Na tomto území žijú tri milióny Palestínčanov a v židovských osadách približne 700.000 Izraelčanov.