< sekcia Zahraničie
Západný breh: Palestínsky chlapec zahynul po výbuchu nášľapnej míny
Izrael odovzdal telo chlapca humanitárnej organizácii.
Autor TASR
Ramalláh 17. februára (TASR) - Trinásťročný chlapec zomrel pri výbuchu nášľapnej míny v blízkosti izraelského vojenského tábora na okupovanom Západnom brehu, oznámil palestínsky Červený polmesiac. Ďalšie dve maloleté osoby utrpeli zranenia. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a DPA.
Izrael odovzdal telo chlapca humanitárnej organizácii. „Naše (záchranné) tímy prevzali telo 13-ročného dieťaťa, ktoré zahynulo po výbuchu míny v jednom zo starých (vojenských) táborov v severnej časti Jordánskeho údolia,“ uviedla organizácia vo svojom vyhlásení.
Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) potvrdil chlapcovu smrť a jeho totožnosť agentúre AFP.
Armáda predtým vo svojom vyhlásení uviedla, že traja Palestínčania utrpeli zranenia po tom, ako sa „hrali s nevybuchnutou muníciou“. Potvrdila, že incident sa odohral vo vojenskom tábore v blízkosti jordánskych hraníc. „Táto oblasť je zónou s ostrou streľbou a vstup do nej je zakázaný,“ zdôraznili izraelské ozbrojené sily. Ďalej doplnili, že vojaci poskytli osobám na mieste prvú pomoc, no v správe nespomenuli žiadne úmrtie.
Ďalší dva chlapci vo veku 12 a 14 rokov sú podľa Tel Avivu po prevoze vrtuľníkom v nemocničnej starostlivosti. Ich stav je stabilizovaný.
Miestny predstaviteľ pre agentúru AFP uviedol, že tri maloleté osoby zbierali v blízkosti vojenskej základne bylinky, keď došlo k výbuchu míny.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Žijú tam tri milióny Palestínčanov a sídli tam aj Palestínska samospráva. Na tomto území však žije tiež približne 500.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne.
Veľká časť oblasti v blízkosti hraníc s Jordánskom, s ktorým Izrael podpísal mierovú dohodu v roku 1994, zostáva zamínovaná. V januári izraelské ministerstvo obrany oznámilo, že začalo s odmínovaním pohraničnej oblasti v rámci stavebných prác na novej bariére, ktorá má vraj zabrániť pašovaniu zbraní.
Izrael odovzdal telo chlapca humanitárnej organizácii. „Naše (záchranné) tímy prevzali telo 13-ročného dieťaťa, ktoré zahynulo po výbuchu míny v jednom zo starých (vojenských) táborov v severnej časti Jordánskeho údolia,“ uviedla organizácia vo svojom vyhlásení.
Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) potvrdil chlapcovu smrť a jeho totožnosť agentúre AFP.
Armáda predtým vo svojom vyhlásení uviedla, že traja Palestínčania utrpeli zranenia po tom, ako sa „hrali s nevybuchnutou muníciou“. Potvrdila, že incident sa odohral vo vojenskom tábore v blízkosti jordánskych hraníc. „Táto oblasť je zónou s ostrou streľbou a vstup do nej je zakázaný,“ zdôraznili izraelské ozbrojené sily. Ďalej doplnili, že vojaci poskytli osobám na mieste prvú pomoc, no v správe nespomenuli žiadne úmrtie.
Ďalší dva chlapci vo veku 12 a 14 rokov sú podľa Tel Avivu po prevoze vrtuľníkom v nemocničnej starostlivosti. Ich stav je stabilizovaný.
Miestny predstaviteľ pre agentúru AFP uviedol, že tri maloleté osoby zbierali v blízkosti vojenskej základne bylinky, keď došlo k výbuchu míny.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Žijú tam tri milióny Palestínčanov a sídli tam aj Palestínska samospráva. Na tomto území však žije tiež približne 500.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne.
Veľká časť oblasti v blízkosti hraníc s Jordánskom, s ktorým Izrael podpísal mierovú dohodu v roku 1994, zostáva zamínovaná. V januári izraelské ministerstvo obrany oznámilo, že začalo s odmínovaním pohraničnej oblasti v rámci stavebných prác na novej bariére, ktorá má vraj zabrániť pašovaniu zbraní.