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Západný breh: Polícia zadržala 4 Izraelčanov za útok na novinárov
Osadníci podľa rodiny blokovali prístup záchranárov k zranenému mužovi, ktorý zomrel skôr, než ho stihli previezť do nemocnice.
Autor TASR
Ramalláh 11. júla (TASR) - Izraelská polícia zadržala po útoku na novinárov na okupovanom Západnom brehu Jordánu štyroch izraelských osadníkov. Novinári boli pri dedine Sindžil severne od Ramalláhu, kam prišli pri príležitosti prvého výročia smrti americko-palestínskeho muža, ktorého vlani v júli na smrť dobili osadníci. TASR o tom informuje podľa stanice CNN.
Niekoľko minút po príchode na miesto smrti 20-ročného Sajafolláha Musalleta sa v tejto oblasti objavili izraelskí osadníci. Keď sa tím stanice CNN a ďalší novinári snažili odísť, skupina štyroch osadníkov zablokovala cestu svojimi autami a snažili sa zabrániť vozidlám novinárov v odchode.
Títo osadníci mali v rukách drevené palice a kovové tyče a kamene. Jeden z osadníkov mával nožom a pokúšal sa prepichnúť pneumatiky na vozidle patriace CNN.
Následne začali osadníci skákať na ďalšie vozidlo, v ktorom sa nachádzala skupina novinárov, a rozbili čelné sklo tohto auta. Ďalšia skupina osadníkov sa pokúsila zablokovať inú cestu a potom prenasledovala novinárov k mestu Sindžil.
Keď na miesto incidentu dorazili izraelskí policajti a vojaci, polícia uviedla, že zadržala štyroch podozrivých. Z ich vozidla zaistili palice a nôž.
„Izraelská polícia a izraelské obranné zložky vnímajú prejavy násilia alebo poškodzovania majetku veľmi vážne, najmä ak sa týkajú pracovníkov médií pri výkone ich práce,“ tvrdí polícia vo svojom vyhlásení.
Novinári boli neďaleko dediny Sindžil, aby informovali o prvom výročí smrti Musalleta. Tento muž, ktorého osadníci ubili na smrť, sa narodil na Floride a v júni 2025 pricestoval na Západný breh Jordánu, kde chcel podľa rodiny stráviť čas so svojimi príbuznými. Rodina tvrdí, že mladík bol hlboko spätý so svojimi palestínskymi koreňmi a „chránil pôdu svojej rodiny pred osadníkmi, ktorí sa ju pokúšali ukradnúť“.
Osadníci podľa rodiny blokovali prístup záchranárov k zranenému mužovi, ktorý zomrel skôr, než ho stihli previezť do nemocnice. Rodina vo svojom vyhlásení po smrti Musalleta vyzvala americké ministerstvo zahraničných vecí, aby okamžite začalo s vyšetrovaním a aby izraelskí osadníci, ktorí zabili ich blízkeho, niesli zodpovednosť za svoje činy.
Veľvyslanec Spojených štátov v Izraeli Mike Huckabee v tom čase vyhlásil, že išlo o „zločinecký a teroristický čin“ a vyzval orgány na vyšetrovanie. Otec Musalleta pre CNN povedal, že orgány dosiaľ nikoho nezadržali.
Niekoľko minút po príchode na miesto smrti 20-ročného Sajafolláha Musalleta sa v tejto oblasti objavili izraelskí osadníci. Keď sa tím stanice CNN a ďalší novinári snažili odísť, skupina štyroch osadníkov zablokovala cestu svojimi autami a snažili sa zabrániť vozidlám novinárov v odchode.
Títo osadníci mali v rukách drevené palice a kovové tyče a kamene. Jeden z osadníkov mával nožom a pokúšal sa prepichnúť pneumatiky na vozidle patriace CNN.
Následne začali osadníci skákať na ďalšie vozidlo, v ktorom sa nachádzala skupina novinárov, a rozbili čelné sklo tohto auta. Ďalšia skupina osadníkov sa pokúsila zablokovať inú cestu a potom prenasledovala novinárov k mestu Sindžil.
Keď na miesto incidentu dorazili izraelskí policajti a vojaci, polícia uviedla, že zadržala štyroch podozrivých. Z ich vozidla zaistili palice a nôž.
„Izraelská polícia a izraelské obranné zložky vnímajú prejavy násilia alebo poškodzovania majetku veľmi vážne, najmä ak sa týkajú pracovníkov médií pri výkone ich práce,“ tvrdí polícia vo svojom vyhlásení.
Novinári boli neďaleko dediny Sindžil, aby informovali o prvom výročí smrti Musalleta. Tento muž, ktorého osadníci ubili na smrť, sa narodil na Floride a v júni 2025 pricestoval na Západný breh Jordánu, kde chcel podľa rodiny stráviť čas so svojimi príbuznými. Rodina tvrdí, že mladík bol hlboko spätý so svojimi palestínskymi koreňmi a „chránil pôdu svojej rodiny pred osadníkmi, ktorí sa ju pokúšali ukradnúť“.
Osadníci podľa rodiny blokovali prístup záchranárov k zranenému mužovi, ktorý zomrel skôr, než ho stihli previezť do nemocnice. Rodina vo svojom vyhlásení po smrti Musalleta vyzvala americké ministerstvo zahraničných vecí, aby okamžite začalo s vyšetrovaním a aby izraelskí osadníci, ktorí zabili ich blízkeho, niesli zodpovednosť za svoje činy.
Veľvyslanec Spojených štátov v Izraeli Mike Huckabee v tom čase vyhlásil, že išlo o „zločinecký a teroristický čin“ a vyzval orgány na vyšetrovanie. Otec Musalleta pre CNN povedal, že orgány dosiaľ nikoho nezadržali.