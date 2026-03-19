Štvrtok 19. marec 2026
Západný breh: Pri iránskom raketovom útoku zahynuli 4 palestínske ženy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ramalláh 19. marca (TASR) - Štyri palestínske ženy zahynuli v stredu na okupovanom Západnom brehu Jordánu po zásahu miestneho kaderníctva padajúcimi šrapnelmi, uviedli záchranári krátko po tom, ako izraelská armáda informovala o salve iránskych rakiet. Niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.

Palestínsky Červený polmesiac potvrdil štyri obete - všetky ženy - a šesť zranených v oblasti Bejt Ava neďaleko mesta Hebron. Ide tak o prvé palestínske obete v rámci najnovšej vojny na Blízkom východe, píše AFP.

Palestínski zdravotníci uviedli, že smrť spôsobili „padajúce šrapnely“, ktoré zasiahli miestne kaderníctvo.

Krátko pred potvrdením úmrtí izraelská armáda oznámila, že identifikovala „rakety vypálené z Iránu smerom na územie Izraelského štátu“ s tým, že „vykonáva operáciu na odrazenie tejto hrozby“.

Izrael okupuje palestínsky Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Žijú tam tri milióny Palestínčanov a v Ramalláhu sídli aj Palestínska samospráva. Na Západnom brehu žije aj približne 500.000 Izraelčanov v židovských osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne.
.

