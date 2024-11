Západný predstaviteľ: Rusko nenasadilo medzikontinentálnu raketu

Kyjev/Moskva/Londýn 21. novembra (TASR) — Ruské sily počas nočného útoku na východoukrajinské mesto Dnipro nevypálili medzikontinentálnu balistickú raketu (ICBM), ale balistickú strelu s kratším doletom. Na okraj stretnutia ministrov obrany ázijských krajín v laoskej metropole Vientian to vo štvrtok uviedol nemenovaný západný predstaviteľ. Ďalšie podrobnosti odmietol oznámiť s tým, že záležitosť sa stále preveruje, informuje TASR na základe správy televízie CNN.



O údajnom nasadení medzikontinentálnej balistickej rakety pri útoku na Dnipro z ruskej Astrachanskej oblasti ležiacej pri Kaspickom mori informovalo na platforme Telegram ukrajinské letectvo. Typ rakety nekonkretizovalo, podľa denníka Ukrajinska pravda išlo o raketu na tuhé palivo RS-26 Rubež, v kóde NATO označovanú ako SS-X-31, ktorá môže niesť aj jadrovú hlavicu.



Toto tvrdenie spochybnil podľa televízie Sky News aj Pavel Podvig, ruský analytik a odborník na jadrové zbrane z Centra pre kontrolu zbraní, energetiku a environmentálne štúdie na Moskovskom fyzikálno-technickom inštitúte. Podľa neho použitie ICBM na tak blízky cieľ "príliš nedáva zmysel".



"Vzdialenosť z Kapustinho Jaru do Dnipra je asi 800 kilometrov. Nie je to dosah pre medzikontinentálne rakety," povedal. Dodal, že mnohé ICBM majú minimálny dolet, ktorý musia prekonať.



Medzikontinentálne balistické rakety majú minimálny dosah okolo 5000 kilometrov, no niektoré dokážu prekonať vzdialenosť viac ako 9000 kilometrov. Kapustin Jar je vojenský výcvikový priestor určený pre štarty rakiet, sond a družíc, vybudovaný v Sovietskom zväze po druhej svetovej vojne.



Podvig poznamenal, že program výroby rakiet RS-26 bol v roku 2018 zmrazený. Nedá sa vylúčiť, že táto raketa mohla byť znova nasadená, to by však znamenalo, že Rusko ich malo niekoľko v sklade takmer desať rokov. "Nie je to nemožné, ale skôr nepravdepodobné," konštatoval Podvig.



Odpálenie ICBM zatiaľ nepotvrdila ruská armáda ani nezávislé zdroje. Ak by sa tak stalo, išlo by o prvé použitie tohto typu rakiet od začiatku vojny.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa k nasadeniu rakety odmietol vyjadriť. "To je otázka pre našu armádu," povedal.



K možnému nasadeniu ICBM Ruskom sa vo svojom príhovore pri príležitosti Dňa dôstojnosti a slobody vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



"Náš šialený sused dnes opäť ukázal, aký v skutočnosti je a ako pohŕda dôstojnosťou, slobodou a ľudským životom. Tak sa bojí, že už používa nové rakety," uviedol Zelenskyj. Ďalej uviedol, že vystrelená raketa je ruského pôvodu a "má všetky vlastnosti zodpovedajúce medzikontinentálnej balistickej rakete – rýchlosť, výšku". Vyšetrovanie s cieľom potvrdiť typ rakety pokračuje, dodal.



Britská vláda vo štvrtok varovala, že akýkoľvek útok Ruska medzikontinentálnymi balistickými raketami na Ukrajinu posunie konflikt na inú úroveň. Tvrdenia o ich údajnom použití označila za "hlboko znepokojujúce".



"Ak je to pravda, bol by to ďalší príklad zvráteného a bezohľadného správania zo strany Ruska," povedal novinárom hovorca britského premiéra Keira Starmera.