Západoafrické krajiny poslali do Mali vyslancov, žiadajú návrat Keitu

Niamey 20. augusta (TASR) - Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) vo štvrtok vyhlásilo, že do Mali, kde došlo k prevratu, posiela vyslancov, aby tam pomohli "návratu k ústavnému poriadku". Zároveň vyzvalo na návrat zadržiavaného Ibrahima Boubacara Keitu do úradu hlavy štátu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Rozhodli sme sa okamžite vyslať delegáciu na vysokej úrovni, aby sa zabezpečil okamžitý návrat k ústavnému poriadku," uviedlo ECOWAS v závere videosummitu.



"Vyzývame na opätovné uvedenie prezidenta Ibrahima Boubacara Keitu do funkcie," uviedlo ECOWAS v záverečnom vyhlásení, ktoré prečítal prezident Nigeru Mahamadou Issoufou, ktorý združeniu predsedá.



"Mali je v kritickej situácii. Existuje vážne riziko, že kolaps štátu a inštitúcií povedie k obratu v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu, a to so všetkými dôsledkami pre celú našu komunitu," dodali lídri západoafrických krajín.



Plukovník Assimi Goita sa v stredu vyhlásil za šéfa vojenskej chunty, ktorá donútila v utorok odstúpiť malijského prezidenta Ibrahima Boubacara Keitu a spolu s premiérom Boubou Cissém a ďalšími vládnymi činiteľmi ho zadržiava.



Na situáciu v Mali reagovala v stredu aj Bezpečnostná rada OSN (BR OSN), ktorá vzbúrencov vyzvala, aby zadržiavaných malijských predstaviteľov bezodkladne prepustili a "vrátili sa do kasární".



V Mali sa od začiatku júna pravidelne konali protesty, ktorých účastníci žiadali odstúpenie 75-ročného prezidenta. Opozícia Keitu obviňuje zo zastrašovania a kupovania hlasov počas aprílových parlamentných volieb, v ktorých jeho vláda získala väčšinu.