Západoafrické krajiny zrušili plánované rokovania o situácii v Nigeri

Niamey 12. augusta (TASR) - Tisíce podporovateľov prevratu v africkej krajine Niger vyšli v piatok do ulíc, aby vyjadrili nesúhlas s plánmi Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) vyslať do Nigeru pohotovostné jednotky. Na sobotu naplánované rokovanie členských krajín ECOWAS-u bolo na poslednú chvíľu zrušené. TASR správu prevzala v sobotu z agentúry AFP a webovej stránky denníka The Guardian.



Náčelníci generálnych štábov členských krajín ECOWAS-u mali v sobotu rokovať v hlavnom meste Ghany Akkra. Zdroje z prostredia armády však oznámili, že stretnutie bolo posunuté na neurčito z technických príčin.



ECOWAS vo štvrtok schválilo rozmiestnenie "pohotovostných síl na obnovenie ústavného poriadku" v Nigeri a na umožnenie návratu prezidenta Mohameda Bazouma do úradu. Ten bol zosadený prezidentskou gardou 26. júla a odvtedy je spolu so svojou rodinou zadržiavaný v nevyhovujúcich podmienkach.



Tisíce prívržencov vodcov nedávneho vojenského prevratu sa v piatok zišli aj neďaleko francúzskej vojenskej základne na okraji nigerského hlavného mesta Niamey. Vyjadrovali nespokojnosť s Francúzskom a ECOWAS-om. "Preč s Francúzskom, preč s ECOWAS-om", skandovali účastníci a mnohí z nich niesli ruské a nigerské zástavy a slovne vyjadrovali podporu generálovi prezidentskej gardy Abdourahamanemu Tianimu.



Niger je bývalá francúzska kolónia a Paríž jej blízkym spojencom Bazouma, píše AFP. Nová vojenská vláda však Francúzsko obviňuje, že prispelo k odmietavému postoje ECOWAS-u k prevratu, dodáva agentúra.



V oblasti západnej Afriky sa v poslednom období zvyšuje vplyv Ruska a Moskva uviedla, že vojenské riešenie situácie by mohlo viesť k zdĺhavej konfrontácii v Nigeru a narušeniu stability v oblasti Sahelu, píše AFP. Pred možnými konfliktmi varovali aj predstavitelia Kapverd, Mali a Burkina Faso, ktoré sú tiež členmi ECOWAS-u.



Vysoký predstavitelia EÚ v piatok vyjadrili obavy v spojitosti so stavom zadržiavaného prezidenta Bazouma a jeho rodiny. "Bazoum a jeho rodina podľa najnovších informácií už niekoľko dní nemajú prístup k potrave, elektrine a zdravotnej starostlivosti," povedal šéf diplomacie EÚ Josep Borrell.



Znepokojenie nad zhoršujúcimi sa podmienkami vyjadrili aj Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk, americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, či nemecká šéfka diplomacie Annalena Baerbocková.



Francúzsko má v Nigeri približne 1500 vojakov, ktorí sú tam vyslaní na pomoc nigerskej armáde v jej boji proti džihádistickému povstaniu. Mnohí z francúzskych vojakov sú rozmiestnení na leteckej základni neďaleko Niamey, ktorú zdieľajú s nigerskými ozbrojenými silami.