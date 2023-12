Západoafrický súd nariadil prepustenie zosadeného prezidenta Nigeru

Abuja 15. decembra (TASR) – Súdny dvor Hospodárskeho združenia západoafrických štátov (ECOWAS) v piatok nariadil okamžité prepustenie zosadeného prezidenta Nigeru Mohameda Bazouma, ktorý je od júlového prevratu zadržiavaný v domácom väzení. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Sudca, ktorý v prípade rozhodoval, nariadil okamžité a bezpodmienečné prepustenie Mohameda Bazouma, ako aj jeho návrat do úradu nigerského prezidenta.



"Proti rozsudkom súdneho dvora sa nemožno odvolať," uviedli v písomnom vyhlásení pre AFP Bazoumovi právnici. Podľa nich ide o vôbec prvý prípad, keď tribunál ECOWAS-u rozhodol voči strojcom vojenského prevratu v niektorej z členských krajín tohto zoskupenia a usvedčil ich z porušenia jeho základných princípov.



"Zaistenie vykonania rozsudku teraz spočíva na pleciach združenia ECOWAS a jeho členských štátov," uvádza sa vo vyhlásení Bazoumových právnikov.



Pučisti na rozsudok súdu bezprostredne nereagovali, iné členské štáty však už v minulosti rozsudky súdneho dvora ECOWAS ignorovali, pripomína AFP.



Mohamed Bazoum v polovici septembra požiadal súdny dvor ECOWAS-u so sídlom v nigérijskej Abuji, aby zaistil jeho prepustenie a obnovenie ústavného poriadku v Nigeri.



Niger v súčasnosti pozastavené členstvo v zoskupení ECOWAS po tom, ako prezidentská stráž Bazouma zosadila a spolu s manželkou a synom ho drží v domácom väzení v jeho sídle.



Združenie na Niger po júlovom prevrate uvalilo tvrdé ekonomické a finančné sankcie. Obnovilo však dialóg s vedením vojenskej junty s cieľom dohodnúť dátum opätovného odovzdania moci do rúk civilných úradov. Jej vodca, generál Abdourahamane Tiani, v auguste vyhlásil, že junta nebude v krajine vládnuť dlhšie ako tri roky. Presnú dĺžku jej vlády však údajne má určiť "inkluzívny celonárodný dialóg".