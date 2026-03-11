< sekcia Zahraničie
ZAPÁLIL SA: Požiar v autobuse zrejme spôsobil psychicky labilný muž
Požiar si vyžiadal šesť obetí a päť ďalších osôb utrpelo zranenia, z toho dve vážne, ozrejmila polícia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ženeva 11. marca (TASR) - Požiar autobusu v meste Kerzers na západe Švajčiarska mohol spôsobiť „psychicky narušený“ muž, ktorý sa zapálil, uviedla v stredu prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Svedecká výpoveď naznačuje, že muž... švajčiarskeho pôvodu nastúpil do autobusu, pričom niesol tašky. V istom momente sa polial horľavou látkou a zapálil,“ ozrejmil prokurátor Raphael Bourquin na tlačovej konferencii.
„Absolútne nič nenaznačuje, že by mohlo ísť o teroristický čin,“ povedal s tým, že „táto osoba bola zrejme medzi obeťami“.
K požiaru došlo v utorok večer približne 20 kilometrov od hlavného mesta Bern. Rodina muža podozrivého z podpálenia, ktorý mal okolo šesťdesiat rokov, „nahlásila jeho zmiznutie“ a podľa „aktuálnych dôkazov išlo o marginalizovaného a psychicky narušeného jednotlivca“, dodal Bourquin.
Požiar si vyžiadal šesť obetí a päť ďalších osôb utrpelo zranenia, z toho dve vážne, ozrejmila polícia. Zhorený vrak autobusu odstránili z miesta tragédie v noci na stredu a doprava sa v ranných hodinách obnovila.
„Svedecká výpoveď naznačuje, že muž... švajčiarskeho pôvodu nastúpil do autobusu, pričom niesol tašky. V istom momente sa polial horľavou látkou a zapálil,“ ozrejmil prokurátor Raphael Bourquin na tlačovej konferencii.
„Absolútne nič nenaznačuje, že by mohlo ísť o teroristický čin,“ povedal s tým, že „táto osoba bola zrejme medzi obeťami“.
K požiaru došlo v utorok večer približne 20 kilometrov od hlavného mesta Bern. Rodina muža podozrivého z podpálenia, ktorý mal okolo šesťdesiat rokov, „nahlásila jeho zmiznutie“ a podľa „aktuálnych dôkazov išlo o marginalizovaného a psychicky narušeného jednotlivca“, dodal Bourquin.
Požiar si vyžiadal šesť obetí a päť ďalších osôb utrpelo zranenia, z toho dve vážne, ozrejmila polícia. Zhorený vrak autobusu odstránili z miesta tragédie v noci na stredu a doprava sa v ranných hodinách obnovila.