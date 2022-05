Zapata, vynálezca klzáku s prúdovým motorom, mal nehodu

Na archívnej snímke vynálezca a flyboardista Frank Zapata na letisku Saint Iglevert pri francúzskom Calais 24. júla 2019. Foto: TASR/AP

Bordeaux 29. mája (TASR) - Francúzsky vynálezca a dobrodruh Franky Zapata, ktorý v roku 2019 prekonal Lamanšský prieliv na klzáku poháňanom prúdovým motorom - flyboarde, mal v sobotu nehodu pri prezentácii letu na tomto svojom vynáleze.Ako v nedeľu informovala agentúra AFP, k nehode došlo počas prezentácie hydroplánov na jazere Biscarosse na juhozápade Francúzska. Zapata sa na svojom flyboarde bez problémov vzniesol do vzduchu, následne sa však z výšky 15 metrov zrútil do jazera.Regionálna tlač informovala, že po nehode bol hospitalizovaný v meste Arcachon. Nie je známe, či utrpel nejaké zranenia.Bezprostredne nie je jasné ani to, čo spôsobilo, že 43-ročný Zapata, bývalý šampión v jazde na vodnom skútri, stratil kontrolu nad svojím zariadením.Zapata na sociálnych sieťach upokojil svojich fanúšikov, že je v poriadku a má sa dobre. Poďakoval sa im za podporu a záchranným zložkám za pomoc." napísal Zapata a dodal, že chyby slúžia človeku i na to, aby sa z nich poučil. Ocenil tiež, že má konečne čas na nedeľný oddych. "" dodal tento rodák z Marseille.Flyboard Air, zostrojený Zapatom, je zariadenie, na ktorom pilot letí postojačky. Má päť motorov a dokáže letieť aj v prípade výpadku jedného z nich. Jeho maximálna rýchlosť je 190 kilometrov za hodinu.So svojím vynálezom Zapata v roku 2019 ohromil návštevníkov vojenskej prehliadky pri príležitosti osláv francúzskeho štátneho sviatku, keď na svojom klzáku preletel nad bulvárom Champs-Élysées v centre Paríža.