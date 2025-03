Zápisy prvákov na základné školy v Michalovciach sa začnú v apríli

Michalovce 26. marca (TASR) - Zápisy budúcich prvákov základných škôl (ZŠ) pre školský rok 2025/2026 sa v Michalovciach začnú v utorok 1. apríla. Rodičia budú môcť zapísať svoje dieťa do ôsmich škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jednej cirkevnej ZŠ. Samospráva o tom informuje na webovej stránke.



„Rodič je zo zákona povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťa, ktoré do 31. augusta 2025 dovŕši šiesty rok veku,“ uviedla samospráva.



Zápis potrvá do 30. apríla v dňoch školského vyučovania, a to v čase od 8.00 h do 15.30 h. Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.



„Bližšie informácie o školách a konkrétne informácie k zápisu v jednotlivých školách môžu rodičia získať na internetových stránkach škôl a na stránke mesta pod základnými školami,“ doplnila radnica.