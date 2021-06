Zaplavený Krym žiada Putina o pomoc

Moskva 18. júna (TASR) - Krymské mesto Jalta v piatok vyhlásilo výnimočný stav, uzavrelo vstupy do mesta a požiadalo ruské námorníctvo o podporu po tom, čo Krymský polostrov, anektovaný Ruskom, zasiahli silné dažde s následnými povodňami. Informovala o tom agentúra AFP.



Jaltský úrad pre mimoriadne situácie uviedol, že v meste nateraz evakuovali 49 ľudí. Primátorka Jalty Janina Pavlenková vyzvala tých občanov, ktorým nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo, aby neopúšťali svoje domovy.



Požiadala tiež obyvateľov, aby sa zásobili pitnou vodou, pretože mesto dočasne zastaví jej dodávky do vodovodnej siete. Ruské tlačové agentúry totiž informovali, že záplavy ovplyvnili kvalitu vody z mestskej úpravne.



Bez elektriny je po výdatných zrážkach asi 2700 obyvateľov mesta. Autobusová a trolejbusová doprava v Jalte nefunguje, prerušená je aj prímestská doprava.



Medzičasom Pavlenková informovala, že počasie v Jalte sa zlepšuje a dážď takmer ustal. Doteraz v meste spadlo viac ako 135 milimetrov zrážok, čo je dvojnásobok celomesačných zrážok - podobná situácia nastala naposledy asi pred sto rokmi, uviedla Pavlenková.



Šéf krymskej administratívy Sergej Aksionov informoval, že požiada ruského prezidenta Vladimira Putina o finančnú pomoc na pokrytie škôd spôsobených búrkou na Kryme a na odškodnenie obetí.



Samotný Aksionov vyvolal vo štvrtok búrlivú diskusiu a pobúrenie na sociálnych sieťach, kde bol zverejnený videozáznam, ako sa v motorovom člne plaví ulicami mesta Kerč.



V zábere vidno, ako za loďou v rozbahnenej vode plávajú traja muži, o ktorých Aksionovov poradca povedal, že sú zamestnancami miestneho ministerstva pre mimoriadne situácie, ktorí sa údajne takto chceli dostať do mestskej nemocnice.



Podľa poradcu Olega Kriučkova v mieste natáčania boli ulice zaplavené do výšky hrudníka vysokého muža, takže "ľahšie bolo plávať ako ísť".



Rusko anektovalo Krym v roku 2014, čo väčšina krajín sveta neuznala.