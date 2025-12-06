Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Záplavy a zosuvy pôdy na Sumatre majú viac než 900 obetí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Jakarta 6. decembra (TASR) - Záplavy a zosuvy pôdy na indonézskom ostrove Sumatra pripravili o život už viac než 900 ľudí. Nezvestných zostáva 410 osôb, oznámili v sobotu miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Silné monzúnové dažde zasiahli počas uplynulého týždňa veľkú časť Sumatry, juh Thajska, sever Malajzie, celú Srí Lanku, ako aj stredné oblasti Vietnamu.

V indonézskych provinciách Aceh a Severná Sumatra následne povodne zničili cesty, prerušili dodávky a zavalili domy bahnom, ktoré siaha až po pás. Jednou z najvážnejších hrozieb je však hlad, ktorý momentálne hrozí v odľahlých a nedostupných dedinách. Úrady sa preto obávajú, že by počet obetí mohol ďalej rásť.

Mnoho ľudí potrebuje základné potreby. Mnohé oblasti v odľahlých častiach Acehu zostávajú nedostupné. Ľudia neumierajú na následky povodní, ale na hlad. Tak to je,“ povedal novinárom guvernér provincie. Zničené podľa neho boli celé dediny, z ktorých mnohé sú teraz „len názvami“.

Na Sumatre prišlo podľa najnovších údajov o život už 908 ľudí a 410 je nezvestných. Dovedna si prírodné katastrofy vyžiadali v južnej a juhovýchodnej Ázii viac než 1790 obetí, z toho približne 200 v Thajsku a Malajzii. Na Srí Lanke zahynulo pre extrémne počasie vyše 600 ľudí a úrady varovali pred ďalšími zosuvmi pôdy v dôsledku nových zrážok.

Ekologické organizácie podľa agentúry Reuters obviňujú odlesňovanie spojené s ťažbou nerastných surovín a výrubom lesov zo zhoršenia škôd, ktoré spôsobili povodne. Indonézske úrady už začali vyšetrovať spoločnosti podozrivé z týchto praktík v oblastiach postihnutých katastrofou.
.

