Záplavy a zosuvy pôdy v Indonézii si vyžiadali najmenej desať obetí

Snímka z Indonézie. Foto: TASR/AP

Najproblematickejšia je situácia v šiestich regiónoch provincie Severná Sumatra.

Autor TASR
Jakarta 26. novembra (TASR) - Na indonézskom ostrove Sumatra zahynulo najmenej desať ľudí v dôsledku povodní a zosuvov pôdy po rozsiahlych prívalových dažďoch, uviedli v stredu tamojšie úrady. Podľa polície sa záchranári do postihnutých oblastí dostávajú s ťažkosťami, informuje TASR podľa portálu Euronews.

Najproblematickejšia je situácia v šiestich regiónoch provincie Severná Sumatra. Po monzúnových dažďoch sa za posledný týždeň rozvodnili rieky a zničených je viacero obcí, uviedla národná polícia. Podľa nej je najmenej šesť osôb nezvestných.

Úrady vyzývali obyvateľov v rizikových zónach na evakuáciu a varovali, že pokračujúce dažde môžu vyvolať ďalšie zosuvy pôdy a spôsobiť škody.

Obdobie monzúnov zvyčajne trvá od júna do septembra a do Indonézie prináša silné dažde. Klimatické zmeny však ovplyvnili charakter monzúnového obdobia, vrátane jeho dĺžky a intenzity zrážok, ktoré sú v posledných rokoch silnejšie a rozsiahlejšie.

AFP pripomína, že zosuvy pôdy vyvolané dažďom si už tento mesiac vyžiadali najmenej 38 obetí na indonézskom ostrove Jáva. Približne 13 ľudí je nezvestných.
