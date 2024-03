Záplavy na juhu Francúzska si vyžiadali najmenej päť obetí

Paríž 11. marca (TASR) - Päť obetí si vyžiadali búrky a následné záplavy, ktoré cez víkend zasiahli juh Francúzska. Záchranári naďalej pátrajú po troch nezvestných, medzi ktorými sú dve deti. Uviedli to v pondelok miestne úrady, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



V obci Gagnieres v juhofrancúzskom departemente Gard našli záchranári v nedeľu bezvládne telo muža v aute, ktoré z cesty strhla rozbúrená voda. Podľa miestnych úradov pri podobnom incidente zahynuli aj dve ženy.



V rieke Hérault sa utopil cez víkend 87-ročný muž. Záchranári objavili telo v pondelok uviaznuté medzi konármi asi 20 metrov od jeho auta.



Ďalšieho mŕtveho muža našli v pondelok záchranári pri obci Dions neďaleko mesta Nimes na juhozápade krajiny. Úrady sa domnievajú, že ide o telo otca štvorčlennej rodiny. Ich auto v sobotu večer zo zaplaveného mosta strhla voda. Matku sa podarilo zachrániť a bola prevezená do nemocnice. Dve deti vo veku štyri a 13 rokov sú nezvestné. Miestne úrady tvrdia, že šofér zrejme ignoroval výstražnú značku na moste a pokúsil sa prejsť na druhú stranu skôr, ako polícia postavila zábrany.



Do pátrania v okolí obce Dions bolo nasadených asi 110 hasičov, 120 žandárov, ktorým pomáhali potápači, helikoptéry, drony a záchranárske psy.



V obci Saint Martin de Valamas v departemente Ardéche je od soboty nezvestný manažér vodnej elektrárne, ktorý odišiel na kontrolu, no domov sa nevrátil. V ďalšej obci v tomto regióne sa v dôsledku zosuvu pôdy zrútili dva domy, zranenia neboli hlásené.