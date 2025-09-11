Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TURISTICKÉ DESTINÁCIE POD VODOU: Záplavy si vyžiadali 19 obetí

Na tejto fotografii, ktorú zverejnila indonézska Národná pátracia a záchranná agentúra (BASARNAS), záchranári nesú telo obete bleskovej povodne na Bali v Indonézii vo štvrtok 11. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Dažde spôsobili záplavy a zosuvy pôdy v siedmich okresoch na turistami vyhľadávanom ostrove Bali, odkiaľ hlásili 14 mŕtvych a dvoch nezvestných.

Denpasar 11. septembra (TASR) — Najmenej 19 obetí si vyžiadali prívalové povodne spôsobené intenzívnymi dažďami, ktoré začiatkom tohto týždňa postihli indonézske ostrovy Bali a Flores. Ďalších päť osôb je nezvestných, informuje TASR na základe štvrtkových správ agentúr DPA a AFP.

Dažde spôsobili záplavy a zosuvy pôdy v siedmich okresoch na turistami vyhľadávanom ostrove Bali, odkiaľ hlásili 14 mŕtvych a dvoch nezvestných. Ulice sa dočasne premenili na rieky nielen v hlavnom meste Denpasar, ale aj v obľúbených turistických destináciách ako sú Canggu a Ubud.

Svoje domovy muselo opustiť viac ako 560 ľudí, ktorých ubytovali v komunitných centrách a školách. Na mnohých miestach, najmä na prístupových cestách k Medzinárodnému letisku Nguraha Raia, panoval dopravný chaos.

Na tejto fotografii, ktorú zverejnila indonézska Národná pátracia a záchranná agentúra (BASARNAS), záchranári hľadajú obete bleskovej povodne na Bali v Indonézii vo štvrtok 11. septembra 2025.
Foto: TASR/AP


Zatiaľ päť obetí majú povodne, ktoré zasiahli okres Nagekeo na ostrove Flores. Na pátranie po troch nezvestných vrátane dvoch malých detí nasadili záchranári aj dron s termovíznou kamerou.

Podľa miestnych médií sú škody rozsiahle. Úrady vyzvali turistov nachádzajúcich sa v zaplavených oblastiach, aby sa zbytočne nevystavovali nebezpečenstvu.

Ďalšie, aj keď slabšie zrážky predpovedajú meteorológovia od piatka do pondelka.

Povodne a zosuvy pôdy sú v Indonézii bežným javom takmer každý rok počas monzúnového obdobia, ktoré trvá od novembra do marca. Tohtoročné dažde sa však považujú za nezvyčajne silné.
