Záplavy na východe Rumunska si vyžiadali päť obetí

Bukurešť 14. septembra (TASR) - Záplavy na východe Rumunska si vyžiadali prvých päť obetí na životoch. V zaplavených oblastiach v župách Galati a Vaslui uviazlo okolo 95 ľudí, ktorých sa záchranné zložky v sobotu snažili dostať do bezpečia. Podľa agentúry AP o tom v sobotu informovali miestne krízové štáby.



Ministerstvo pre mimoriadne situácie neuviedlo podrobnosti o príčinách smrti obetí, dodáva TASR na základe správy agentúry AP.



Do pátracích a záchranných misií v grófstve Galati bol nasadený aj vrtuľník typu Black Hawk.



Búrky v Rumunsku zasiahli 19 lokalít v ôsmich okresoch. Silný vietor tam vyvrátil desiatky stromov, ktoré poškodili autá a zablokovali cesty a dopravu.



Rumunský premiér Marcel Ciolacu v súvislosti s touto mimoriadnou situáciou zrušil plánované sobotňajšie stretnutia a odcestoval do župy Galati.



Extrémne počasie na konci týždňa a cez víkend zasiahlo aj Česko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko, Slovensko a Maďarsko. Táto prudká zmena počasia nastala po horúcom začiatku septembra, ktorý zaznamenali nielen v stredoeurópskom regióne, ale aj v Rumunsku. Vedci zdokumentovali, že tohtoročné leto prekonalo teplotný rekord spred roka. Varovali, že čoraz teplejšia atmosféra ako dôsledok zmeny klímy spôsobenej človekom môže mať za následok intenzívnejšie zrážky.