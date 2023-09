Záplavy paralyzovali dopravu v New Yorku

New York 30. septembra (TASR) - Silný dážď spôsobil v New Yorku záplavy, ktoré v piatok čiastočne obmedzili prevádzku metra a tamojších letísk. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.



V meste spadlo viac ako 15 centimetrov zrážok. Starosta New Yorku Eric Adams vyzval ľudí, aby zostali doma, pretože voda zaplavila niektoré ulice a stanice metra.



Niekoľko staníc metra bolo uzavretých v Brooklyne. Letisko LaGuardia uzavrelo jeden zo svojich terminálov, ktorý zatopila voda. Na letisku Johna F. Kennedyho spadlo podľa americkej meteorologickej služby rekordných takmer 20 centimetrov zrážok.



Zábery z New Yorku ukazovali autá jazdiace po zaplavených cestách. Hasiči vyslobodili z uviaznutých vozidiel naprieč mestom najmenej 15 ľudí.



Newyorská guvernérka Kathy Hochulová v reakcii na záplavy vyhlásila v meste a okolitých oblastiach núdzový stav.