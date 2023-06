Záplavy po pretrhnutí Kachovskej priehrady si vyžiadali aspoň 28 obetí

Kyjev/Londýn/Moskva 15. júna (TASR) - V dôsledku záplav, ktoré Chersonskú oblasť na juhu Ukrajiny postihli po pretrhnutí Kachovskej priehrady, prišlo o život najmenej 28 ľudí. S odvolaním sa na ukrajinské i Ruskom dosadené okupačné úrady o tom vo štvrtok informovalo Rádio Sloboda (RFE/RL).



Na pravom brehu rieky Dneper, ktorý je pod kontrolou Kyjeva, zahynulo v dôsledku záplav po zničení priehrady najmenej desať ľudí. Tamojšia prokyjevská regionálna vojenská správa dodala, že za nezvestných bolo vyhlásených viac ako 40 ľudí vrátane siedmich detí.



Ruskom dosadený šéf Chersonskej oblasti Vladimir Saľdo zasa v statuse zverejnenom v aplikácii Telegram napísal, že na ľavom brehu Dnepra je potvrdená smrť 18 ľudí. Viac ako 90 ľudí bolo prevezených do nemocníc. Celkovo bolo pre záplavy evakuovaných asi 7500 ľudí.



Ukrajinské ministerstvo zdravotníctva sa v súvislosti so záplavami obáva možného vypuknutia epidémií infekčných chorôb, najmä cholery. Dodalo, že na hladine vody v zaplavených oblastiach už bola zistená mikrobiologická aktivita. Zatiaľ neboli zaznamenané žiadne prípady infekčného ochorenia, ale lekári sa pripravujú na nepriaznivý vývoj situácie.



Lekári i úrady verejného zdravotníctva apelujú na obyvateľov, aby sa nekúpali v priehradách a nepoužívali vodu z prírodných vodných zdrojov pri spracovaní potravín. Rybolov je prísne zakázaný.



K pretrhnutiu hrádze Kachovskej vodnej elektrárne postavenej na rieke Dneper došlo v noci na 6. júna. Nekontrolované vypúšťanie vody z nádrže zaplavilo viac ako 50 osád na oboch brehoch Dnepra.



Z vyhodenia priehrady do vzduchu sa navzájom vinia ukrajinské a ruské úrady. Okrem toho existuje i teória, že katastrofu spôsobili predchádzajúce poškodenia objektu elektrárne pri ostreľovaní.



V dôsledku zničenia priehrady sa pod vodou ocitlo 600 štvorcových kilometrov Chersonskej oblasti, z čoho asi 30 percent pripadá na pravý breh a zvyšok na ľavý breh Dnepra okupovaný Ruskom.



Ukrajinské úrady predbežne odhadli výšku škôd spôsobených zničením vodnej elektrárne na 1,5 miliardy eur.