Záplavy po prudkých dažďoch postihli časti Chorvátska, Bosny a Srbska

Záhreb/Sarajevo/Belehrad 19. mája (TASR) - Prudké dažde vyvolali rozsiahle povodne, ktoré zasiahli územie Chorvátska i susednej Bosny a Hercegoviny a Srbska. TASR informuje na základe štvrtkovej správy agentúry DPA.



Rieka Sáva sa vyliala zo svojho koryta v chorvátskom meste Sisak zhruba 50 kilometrov juhovýchodne od metropoly Záhreb a zaplavila stajne tamojšieho jazdeckého spolku. Chorvátska verejnoprávna televízna stanica HRT uviedla, že všetky kone sa podarilo včas dostať do bezpečia.



So záplavami bojovali v uplynulých dňoch aj obyvatelia ďalších chorvátskych miest, ako sú Karlovac, Petrinja, Hrvatska Kostajnica, Gračac či Obrovac, pripomína DPA. Z postihnutých oblastí doposiaľ neboli hlásené obete na životoch ani zranenia.



Povodňová situácia bola vo štvrtok vážna aj na severozápade Bosny. Rieky Una a Glina tam spôsobili záplavy v mestách Bihač, Velika Kladuša a Bosanska Krupa.



V stredu vo večerných hodinách došlo aj k zaplaveniu ulíc v centre Nového Sadu, hlavného mesta srbskej provincie Vojvodina. Vyvolalo to problémy v doprave, pričom došlo aj k niekoľkým nehodám.