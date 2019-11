Záplavy sa stali témou volebnej kampane, strany sa navzájom obviňujú

Londýn 9. novembra (TASR) - Britskí polici sa v sobotu navzájom obviňovali za záplavy, ktoré trápia viaceré časti Anglicka. Povodne sa stali veľkou témou kampane pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa v Spojenom kráľovstve budú konať 12. decembra. Napísala to tlačová agentúra AP.



Líder opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn postupne navštevuje časti severného Anglicka, ktoré zatopili rozvodnené rieky. Tie sa vyliali z brehov, keď za jediný deň spadlo 112 milimetrov dažďových zrážok, čo je viac ako za vyše mesiaca. Jedna žena zahynula, keď ju odniesla záplavová voda.



Corbyn vyhlásil, že konzervatívna vláda "nepripravila obce a mestá na situáciu, lebo neinvestovala do prevencie pred záplavami".



"Takto vyzerá klimatická a environmentálna núdza. Každý rok, v ktorý nekonáme, znamená vyššiu hladinu záplavovej vody, viac zničených domov a viac ohrozených životov," povedal Corbyn.



Konzervatívny premiér Boris Johnson navštívil zaplavené oblasti v piatok a uisťoval obyvateľov, že vláda "už investuje viac peňazí do protipovodňových zábran".



Prívalový dážď v sobotu zoslabol, ale úrad pre životné prostredie oznámil, že v okolí rozvodnenej rieky Don stále platí sedem varovaní pred kritickými záplavami - stupeň týchto varovaní sa označuje ako "ohrozenie života".



Johnson vyhlásil voľby na december, o vyše dva roky skôr, lebo dúfa, že prelomí v Británii politickú patovú situáciu okolo brexitu.



Voliči budú vyberať zákonodarcov do všetkých 650 kresiel v Dolnej snemovni britského parlamentu. Johnson tvrdí, že ak konzervatívci získajú väčšinu, uskutoční brexit a vyvedie Spojené kráľovstvo z Európskej únie do 31. januára, teda do súčasne platného konečného termínu.



Labouristi tvrdia, že v prípade víťazstva vyrokujú novú rozvodovú dohodu s EÚ a potom nechajú voličov rozhodnúť medzi týmito vyrokovanými podmienkami dohody a zotrvaním v Únii.



Obe veľké strany takisto sľubujú viac peňazí pre infraštruktúru, zdravotnú starostlivosť a verejné služby.