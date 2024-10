Záplavy si od júna vyžiadali už najmenej 339 životov

Niamey 9. októbra (TASR) - Najmenej 339 obetí na životoch a 383 zranených si od júna vyžiadali prívalové dažde a následné záplavy v africkom Nigeri, kde zároveň vyhnali z domovov vyše 1,1 milióna ľudí. Vyplýva to z aktualizovaných údajov tamojších úradov, o ktorých v stredu informuje agentúra AFP.



Najnovšie údaje zachytávajú počty obetí a vnútorne vysídlených do 23. septembra. Predošlé údaje, asi spred mesiaca, hovorili o 273 mŕtvych a 700.000 vysídlených.



Záplavy postihli oblasti v celej krajine vrátane hlavného mesta Niamey, kde zahynulo deväť ľudí. Vyžiadali si aj značné škody na majetku, hospodárskych zvieratách či zásobách potravín. V jednom z najväčších miest tejto moslimskej krajiny, meste Zinder, bola zničená mešita postavená v polovici 19. storočia.



Vo viacerých častiach krajiny pritom podľa meteorológov napadlo počas aktuálneho obdobia dažďov až o 200 percent viac zrážok než v predošlých rokoch. Vláda sa vzhľadom na škody, aké spôsobili dažde a záplavy aj na budovách miestnych škôl, a tiež pre vysoký počet vysídlených rodín, rozhodla posunúť začiatok školského roka až na koniec októbra.



Obdobie dažďov zvyčajne trvá v Nigeri od júna do septembra, pričom spôsobuje značné škody aj obete. Vedci dlhodobo varujú, že klimatické zmeny umocňované emisiami fosílnych palív majú na svedomí, že extrémne výkyvy počasia, ako sú napríklad aj záplavy, sú intenzívnejšie, dlhšie a častejšie.