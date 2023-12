Záplavy si v Durínsku vynútili evakuáciu stoviek ľudí

Berlín 26. decembra (TASR) - Nemecká meteorologická služba (DWD) opätovne varovala pred hrozbou povodní v niektorých častiach krajiny v dôsledku pretrvávajúceho dažďa, informovala v pondelok agentúra DPA.



V spolkovej krajine Durínsko v strednej časti Nemecka museli na Prvý sviatok Vianočný kvôli záplavám v okolí dediny Windehausen evakuovať približne 500 obyvateľov jedného okresu.



V oblasti nebola elektrina, nefungovala pevná linka a prístupové cesty boli zaplavené. Voda v niektorých oblastiach stúpla až do výšky jedného metra; podľa miestnych predstaviteľov bola situácia kritická.



Durínsky premiér Bodo Ramelov vyjadril nádej, že sa evakuovaní obyvatelia čoskoro môžu vrátiť do svojich domovov, zároveň však dodal, že situácia v okolí Windenhausenu môže pretrvávať aj niekoľko dní.



V dôsledku záplav bola prerušená aj vlaková doprava medzi mestami Hannover a Magdeburg. Očakáva sa, že obmedzenie bude pretrvávať do stredy.



Varovanie pred búrlivým prílivom vydali aj pre rieku Labe v Hamburgu, kde môže úroveň vody stúpnuť až na 1,5 metra nad priemerom, píše DPA. Nárast hladiny vody predpovedali aj pre rieku Weser i všeobecne pre oblasti pozdĺž pobrežia Severného mora.



Rieky a vodné toky v spolkovej krajine Dolné Sasko zostali na vysokých úrovniach. V meste Celle museli preventívne evakuovať domov pre seniorov. Mesto Oldenburg vydalo zákaz pohybu osôb na hrádzach a v ich okolí.



Povodňami boli obzvlášť závažne postihnuté oblasti Franska a východného Bavorska; situácia v Bavorsku sa však v pondelok vo večerných hladinách začala upokojovať, píše DPA.



Meteorologický úrad však predpovedal pretrvávajúci dážď pre viacero oblastí Nemecka, najmä pre vysočiny na západe krajiny a pre pohorie Harz v jej strednej časti.