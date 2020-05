Záplavy si v Keni vyžiadali už 194 obetí

Nairobi 6. mája (TASR) - V dôsledku povodní prišlo v Keni počas uplynulých troch týždňov o život najmenej 194 ľudí a viac ako 100.000 muselo opustiť svoje domovy. Informovala o tom v stred agentúra DPA s odvolaním sa na kenskú vládu.



Len pri zosuvoch pôdy spôsobených prívalovými dažďami zahynulo koncom apríla v provincii Rift Valley najmenej 19 ľudí.



Hovorca vlády Cyrus Oguna na Twitteri napísal, že výdatné dažde naplnili priehrady Masinga v strednej časti krajiny a Turkwel Gorge v západnej Keni na maximálnu možnú mieru, ktorá nebola nikdy predtým zaznamenaná.



Obyvateľom v okolitých oblastiach preto úrady odporučili evakuáciu. Vláda zriadila po celej krajine 25 dočasných táborov na umiestnenie vysídlených osôb. Nasadené boli aj lietadlá na prieskum zatopených oblastí s cieľom nájsť osoby, ktoré povodne úplne odrezali od okolitého sveta.



Sezónne obdobie dažďov trvá v Keni od apríla do mája. Podľa agentúry AFP bola zničená aj úroda na ploche približne 3240 hektárov.



Povodne trápili Keňu aj koncom minulého roka. Po nich nasledovala katastrofa v podobe rojov kobyliek, ktoré sa vytvárajú v Keni a na iných miestach východnej Afriky.



Pozorovatelia sa obávajú, že záplavy a nové roje kobyliek by mohli v spojitosti s hospodárskou krízou spôsobiť v regióne hladomor.



Ministerstvo zdravotníctva preto pošle do táborov, kde sú ubytované vysídlené osoby, ochranné prostriedky a základné hygienické potreby, aby sa zabránilo prípadnému šíreniu nového koronavírusu. Keňa doteraz zaznamenala viac ako 500 prípadov ochorenia COVID-19 a 24 úmrtí.