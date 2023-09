Záplavy v Guatemale si vyžiadali najmenej šesť mŕtvych

Guatemala 26. septembra (TASR) - Na najmenej šesť mŕtvych sa zvýšil počet obetí silných dažďov, ktoré v pondelok postihli hlavné mesto Guatemaly. Ďalších 12 ľudí je nezvestných, uvádza guatemalský úrad civilnej ochrany. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Medzi obeťami je podľa hasičského zboru aj jedno päťročné dievča. Rozvodnená rieka Las Vacas odplavila v pondelok ráno prinajmenšom šesť domov. Po obetiach a preživších pátrajú záchranári v bahne pozdĺž približne 15-kilometrového úseku tejto rieky.



Guatemalský prezident Alejandro Giammattei na platforme X uviedol, že do akcie bolo nasadených 94 záchranárov. Zároveň kondoloval príbuzným obetí.



Guatemala je so svojimi 18 miliónmi obyvateľov najľudnatejšou krajinou Strednej Ameriky. V období dažďov, ktoré zvyčajne trvá až do novembra, tam často dochádza k záplavám a zosuvom pôdy, ktoré zvyknú mať aj tragické následky.