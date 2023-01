Záplavy v Austrálii odrezali izolované usadlosti od okolitého sveta

Sydney 7. januára (TASR) - Mnohé izolované usadlosti v Austrálii sú v dôsledku nedávnych rekordných záplav prakticky odrezané od okolitého sveta. V sobotu to uviedol austrálsky premiér Anthony Albanese. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Silné dažde zasiahli najmä región Kimberley v štáte Západná Austrália, kde museli záchranné zložky využiť vrtuľníky, aby dostali ľudí do bezpečia. Hoci intenzita zrážok sa nateraz zmiernila, niektoré mestá môžu mať podľa záchranárov ešte niekoľko nasledujúcich dní problémy s prístupom a zásobovaním.



Jedným z miest, kde záplavy napáchali najväčšie škody, je Fitzroy Crossing. Tamojší obyvatelia museli čakať, kým sa presuší zaplavená vzletová a pristávacia dráha, aby mohli vojenské lietadlá do mesta priniesť potrebné zásoby.



Podľa miestnych úradov pokrýva oblasť Kimberley trikrát väčšie územie, ako je rozloha Británie, no obýva ju menej než 40.000 obyvateľov.



Agentúra AFP pripomína, že počas uplynulých dvoch rokov Austráliu pravidelne sužujú silné dažde. Vlani v novembri zasiahli východ krajiny prívalové povodne, ktoré viacero budov doslova zrovnali so zemou. Aj v júli vydali úrady v Sydney pre desaťtisíce obyvateľov okrajových štvrtí mesta príkaz na evakuáciu. Ďalšie záplavy postihli v marci štáty Queensland a Nový Južný Wales, kde si vyžiadali i 20 životov.