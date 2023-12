Záplavy v Austrálii vyplavili krokodílov do ulíc,ľudí museli evakuovať

Cairns 18. decembra (TASR) - Austrálske úrady v pondelok nariadili evakuáciu viac než 300 ľudí v štáte Queensland na severovýchode krajiny pre záplavy, ktoré spôsobila tropická cyklóna Jasper. Do ulíc vyplavilo aj krokodíly, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Takmer úplne zaplavilo prístavné mesto Cairns s približne 150.000 obyvateľmi, pričom voda zatopila príjazdové cesty aj miestne letisko.



"V Cairnse sme nasadili všetky dostupné lode na evakuáciu tých, ktorí sa nedokázali bezpečne evakuovať sami," uviedol queenslandský premiér Steven Miles. V postihnutých oblastiach dochádza pitná voda a preto apeloval na ľudí, aby ňou čo najviac šetrili. Austrálska armáda vyslala do postihnutých miest dva vrtuľníky so zásobami.



Šéfka miestnej aborigénskej samosprávy Kiley Hanslowová uviedla, že centrum obce Wujal Wujal sa premenilo na "more špinavej vody a bahna", v ktorom plávajú krokodíly. V tomto meste, kde žijú prevažne pôvodní obyvatelia Austrálie, uviazlo na streche miestnej nemocnice deväť pacientov vrátane 7-ročného dieťaťa.



Komisárka queenslandskej polície Katarina Carrollová pripomenula, že v minulosti počas záplav vyplavilo do obývaných oblastí nielen krokodíly, ale aj žraloky. Dodala, že úrady počas súčasných povodní nezaznamenali žiadne úmrtia ani vážne zranenia.



Riziko ďalších záplav pritom stále pretrváva a queenslandský minister financií Cameron Dick varoval, že táto prírodná katastrofa spôsobí miliónové škody. Celkovo sú hlásené škody pozdĺž severného pobrežia Queenslandu v dĺžke približne 400 kilometrov.



Vedci opakovane upozorňujú, že v dôsledku klimatickej zmeny sa zvyšuje riziko prírodných katastrof, ako sú napríklad lesné požiare, záplavy či cyklóny, uvádza AFP.