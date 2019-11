Záplavy v Benátkach si vyžiadali najmenej jednu obeť

Benátky 13. novembra (TASR) - Najmenej jednu obeť si vyžiadali povodne, ktoré v utorok večer zasiahli talianske Benátky. Informovala o tom agentúra APA.



Muž vo veku 78 rokov zomrel po zásahu elektrickým prúdom, keď jeho byt na ostrove Pellestrina zaplavila voda, uviedol taliansky denník Il Gazzettino.



Na tom istom ostrove našli v byte aj telo ďalšieho muža. V tomto prípade však nie je vylúčené, že išlo o prirodzenú smrť.







Výška vody v meste dosiahla tesne pred polnocou 1,87 metra, k čomu prispel silný vietor. To prekonalo rekord z roku 1966, keď výška vody dosiahla 1,94 metra.



Benátsky starosta Luigi Brugnaro zmobilizoval miestne záchranné zložky. Príčinou tejto "katastrofy" a stále častejších rozsiahlych záplav v Benátkach je podľa neho klimatická zmena. "Vyzývame vládu v Ríme, aby nás podporila. Náklady budú vysoké," vyhlásil Brugnaro.



Voda zaplavila viac než 85 percent rozlohy mesta. Úplne zaplavené bolo Námestie svätého Marka ležiace na jednom z najnižších miest v Benátkach. Voda prenikla aj do Baziliky svätého Marka a spôsobila škody na murive budovy.



V dôsledku povodní hlásili výpadky elektrického prúdu vo viacerých častiach mesta. Miestne školy aj škôlky zostanú v stredu zatvorené. Starosta Brugnaro už v utorok avizoval, že v stredu vyhlási núdzový stav.



Príliv v benátskej lagúne každoročne vrcholí v priebehu jesene a zimy, keď sa voda prelieva do benátskych ulíc a námestí. Už v roku 2003 sa rozbehol projekt na ochranu mesta pred vysokou vodou, avšak sprevádzajú ho škandály a predlžovanie termínov. Podľa plánu má byť v Benátkach na ochranu lagúny vybudovaných 78 plávajúcich brán.