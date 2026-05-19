Záplavy v Číne si vyžiadali najmenej desať obetí
Vyčíňanie počasia narušilo dopravu a dodávky elektrickej energie a viedlo aj k zatvoreniu škôl a podnikov.
Autor TASR
Peking 19. mája (TASR) - Rozsiahle záplavy vyvolané prívalovými dažďami v Číne si v utorok vyžiadali najmenej desať obetí. Vyčíňanie počasia narušilo dopravu a dodávky elektrickej energie a viedlo aj k zatvoreniu škôl a podnikov, informovala v utorok agentúra Reuters.
Čínska meteorologická služba uviedla, že viaceré oblasti v strednej, východnej a juhovýchodnej časti krajiny sú vystavené vysokému riziku katastrof spôsobených dažďom. Medzi ne patria zosuvy pôdy či prudké povodne, ktoré sa môžu dotknúť aj mestských častí.
Neobvykle rozsiahla oblasť intenzívnych zrážok s rozlohou viac ako 1000 kilometrov vznikla v dôsledku zbiehania sa veľkého množstva vlhkosti z Bengálskeho zálivu, Juhočínskeho mora a Tichého oceánu. K vysokému celkovému množstvu zrážok podľa čínskych meteorológov prispel aj pomalý pohyb tohto javu.
Najmenej šesť ľudí zomrelo, keď sa vozidlo s 15 pasažiermi zrútilo do rozvodnenej rieky v provincii Kuang-si na juhovýchode Číny. V dôsledku povodní zahynuli tri ďalšie osoby v provincii Chu-pej a jedna v provincii Chu-nan, informovala čínska televízia. Úrady oznámili, že v niekoľkých dotknutých oblastiach spúšťajú núdzové opatrenia.
Podľa záberov zverejnených na čínskej platforme Douyin sa mnohí obyvatelia v meste Ťing-čou v provincii Chu-pej brodili po kolená vo vode. Niektoré autá na cestách boli podľa Reuters takmer úplne zaplavené.
Čínske štátne médiá uviedli, že pre vyčíňanie počasia pozastavili výučbu v školách, prevádzku podnikov i dopravných služieb a úrady presídľujú obyvateľov v niektorých častiach provincií Chu-pej a Chu-nan.
Živel sa podľa predpovedí v priebehu nasledujúcich dvoch dní bude postupne presúvať na východ a na juh cez Čínu. Od stredy sa očakávajú najsilnejšie zrážky v strednom a dolnom toku rieky Jang-c’-ťiang.
