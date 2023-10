Záplavy v Indii si vyžiadali desať obetí, 82 ľudí je nezvestných

Naí Dillí 5. októbra (TASR) - Najmenej desať ľudí zahynulo a ďalších 82 je nezvestných po pretrhnutí ľadovcového jazera Lhonak na severovýchode Indie. V údolí pod jazerom to spôsobilo prívalovú povodeň. Uviedli to v noci na štvrtok miestni predstavitelia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Záplavy postihli štyri okresy indického štátu Sikkim, povedal predstaviteľ indickej armády. Prívalová povodeň vážne poškodila cestné komunikácie a zničila 14 mostov, priblížili miestne úrady.



Medzi nezvestnými osobami je 22 vojakov, uviedla armáda. Pôvodne informovala o 23 nezvestných, no jedného vojaka sa podarilo zachrániť.



Vysokohorské jazero Lhonak leží na úpätí ľadovca neďaleko tretieho najvyššieho vrchu sveta Kančendžonga.



Prívalové záplavy sú časté počas sezóny monzúnových dažďov, ktorá sa začína v júni a obvykle z indického subkontinentu ustupuje koncom septembra. V októbri sa už ich intenzita zmenšuje.