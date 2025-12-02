< sekcia Zahraničie
Záplavy v južnej a juhovýchodnej Ázii si vyžiadali už 1200 obetí
Autor TASR
Jakarta 2. decembra (TASR) — Záplavy a zosuvy pôdy v južnej a juhovýchodnej Ázii si dosiaľ vyžiadali približne 1200 obetí. Voda zo zaplavených oblastí podľa agentúry AFP už z veľkej časti ustúpila, informuje TASR.
Silné monzúnové dažde zasiahli počas uplynulého týždňa veľkú časť indonézskeho ostrova Sumatra, juh Thajska, sever Malajzie a celú Srí Lanku. V dôsledku záplav zostali bez prístrešia a základných vecí tisíce ľudí, státisíce ďalších žijú v provizórnych prístreškoch. Srílanské i indonézske úrady nasadili na pomoc preživším armádu.
Na Sumatre záplavy a zosuvy pripravili podľa najnovších údajov o život najmenej 631 ľudí, nezvestných je stále približne 472 ďalších. Katastrofa vyhnala z domovov zhruba jeden milión obyvateľov. Pomoc sa im snažia poskytnúť úrady a humanitárne organizácie.
V jednej z najviac postihnutých indonézskych provincií Aceh sú vo väčšine oblastí nepriechodné cesty. Obyvatelia sa podľa vlastných slov obávajú, že im dôjde palivo, a tí, ktorí si to môžu dovoliť, si robia zásoby. Z tohto dôvodu sa prudko zvýšili ceny nielen pohonných hmôt.
„Väčšina vecí je už teraz veľmi drahá... len čili stojí až 300.000 rupií za kilogram (okolo 15 eur), takže to je pravdepodobne dôvod, prečo ľudia panicky nakupujú,“ povedala pre AFP 29-ročná Erna.
Výdatné dažde postihli aj južnú časť Thajska, kde zahynulo najmenej 176 ľudí. V susednej Malajzii prišli o život dve osoby.
Na Srí Lanke si nepriaznivé počasie spôsobené tropickou cyklónou Ditwah, ktorú sprevádzal silný vietor a dážď, vyžiadalo dosiaľ 410 obetí a záchranári stále pátrajú po 352 nezvestných osobách. Niektoré z najviac postihnutých oblastí vo vnútrozemí sú naďalej ťažko dostupné. Srílanský prezident Anura Kumara Disanajake vyhlásil na zvládnutie jednej z najhorších prírodných katastrof za posledné roky stav núdze.
Na rozdiel od svojho indonézskeho náprotivku Prabowa Subianta požiadal Disanajake aj o medzinárodnú pomoc. Pri evakuácii uviaznutých Srílančanov a dodávkach potravín pomáhajú aj srílanské vzdušné sily, ktoré podporujú letky z Indie a Pakistanu.
