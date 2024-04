Záplavy v Kurganskej oblasti na západnej Sibíri ohrozujú 18.000 ľudí

Moskva 14. apríla (TASR) - Záplavy na juhu Ruskej federácie ohrozujú už aj Kurganskú oblasť na západnej Sibíri, kde začala výrazne stúpať hladina rieky Tobol. Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie predpokladá, že záplavami by mohlo byť ohrozených viac ako 18.000 obyvateľov Kurganskej oblasti.



V dôsledku povodní bol už v Kurganskej oblasti vyhlásený režim mimoriadnej situácie. Napriek riziku, že záplavami je ohrozených až 62 lokalít, časť z ohrozených ľudí odmieta odporúčanú evakuáciu, uviedol gubernátor Kurganskej oblasti Vadim Šumkov, ktorý pripustil, že situácia si zrejme vyžiada prerušenie dodávok elektriny i plynu. Ľudí dôrazne vyzval, aby opustili svoje domovy, a presunuli sa do pripravených záchranných centier.



Podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry RIA Novosti, ktorú citovala agentúra AFP, Šumkov vo svojom statuse na sociálnych sieťach napísal, že noc na pondelok bude v súvislosti so stúpajúcou hladinou vody veľmi zložitá. Dodal, že v noci na nedeľu sa hladina rieky Tobol zvýšila o 55 centimetrov. Ministerstvo pre mimoriadne situácie očakáva jej kulmináciu v nedeľu alebo v pondelok.



V ruských regiónoch v v oblasti pohoria Ural a v susednom Kazachstane sú jarné záplavy pravidelným javom, ale tento rok sú oveľa závažnejšie ako zvyčajne. Hladina riek sa zvyšuje vodou z topiaceho sa snehu a ľadu. Tento rok situáciu ešte zhoršili výdatné dažde.



V Rusku bolo doteraz zaplavených takmer 40.000 domov, informovala štátna tlačová agentúra TASS citovaná agentúrou AFP. Médiá dodávajú, že obyvatelia záplavami postihnutých regiónov sa sťažujú na nedostatok pomoci zo strany miestnych i federálnych úradov.



Jedným z najviac postihnutých miest je Orenburská oblasť na juhovýchode európskej časti Ruska, kde vody rieky Ural čiastočne podmyli niektoré cesty a prenikli do obývaných oblastí. Aj tam bola nariadená evakuácia.



V Ťumenskej oblasti na západnej Sibíri začali v dôsledku rozvodnenia rieky Išim evakuovať obyvateľov ďalších dvoch lokalít. V tomto regióne by mala povodeň dosiahnuť svoj vrchol až 23.-25. apríla.



V susednom Kazachstane bolo nateraz evakuovaných viac ako 107.000 ľudí. Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev začiatkom apríla vyhlásil, že ide o najhoršiu prírodnú katastrofu v krajine za posledných 80 rokov.