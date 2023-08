Extrémne záplavy trápia ľudí na juhu Nórska, hlásia stovky škôd

Nánosy bahna zo záplav zasiahli viaceré obytné budovy v meste Bagn in Valdres, na juhovýchode Nórska 8. augusta 2023. Foto: TASR/AP

Oslo 10. augusta (TASR) - Pohotovostné služby aj vo štvrtok pomáhali pri extrémnych záplavách, ktoré trápia juh Nórska. V záchrane pokračovali aj vrtuľníky. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.V postihnutej oblasti nahlásili stovky škôd súvisiacich s búrkou a uzatvorili 125 ciest vrátane mnohých hlavných dopravných tepien, oznámili predstavitelia nórskych úradov.Polícia požiadala motoristov, aby rešpektovali uzávery a vyhli sa jazdám v zaplavených alebo zosuvom pôdy zasiahnutých oblastiach.Železničná spoločnosť Bane NOR musela zastaviť prevádzku niekoľkých vlakových spojov pre nebezpečenstvo hroziace na koľajniciach. Uviedla, že bude trvať určitý čas, kým sa železničná doprava vráti do normálu.Železničný most v obci Ringebu dlhý 170 metrov bol ťažko poškodený a hrozilo jeho zrútenie. Podľa nórskych médií sa však situácia na moste zdala vo štvrtok stabilizovaná.Záplavy spôsobil hustý lejak, ktorý priniesol búrkový systém nazvaný Hans. Ten okrem Nórska tento týždeň postihol aj Švédsko a Pobaltie.Množstvo riek sa vylialo z korýt a niekoľko tisíc ľudí museli záchranári odviesť do bezpečia. Záplavy zapríčinili aj veľké poškodenie vodnej elektrárne približne 120 kilometrov severovýchodne od nórskej metropoly Oslo.Záplavová voda bude podľa očakávania v najbližších hodinách ďalej stúpať na mnohých miestach tejto severskej krajiny.