Záporožie vyhlásilo deň smútku po ruskom raketovom útoku na bytový dom

Záporožie 6. marca (TASR) - Radnica mesta Záporožie na juhu Ukrajiny vyhlásila na pondelok smútok za 13 obeťami raketového útoku na bytový dom z minulého týždňa. Oznámil to v nedeľu predstaviteľ radnice Anatolij Kurtev, na ktorého sa odvolal portál americkej televízie CNN.



"Je to veľký žiaľ pre celé Záporožie. Preto je na zajtra v našom meste vyhlásený deň smútku. Spoločne si uctime drahú pamiatku každého, koho život bol v tú tragickú marcovú noc navždy prerušený," napísal v nedeľu Kurtev v aplikácii Telegram.



Ruské sily podnikli útok ešte minulý týždeň, v noci na štvrtok 2. marca. Záchranári zo Štátnej pohotovostnej služby pátrali po preživších štyri dni. Našli však už len mŕtve telá, vrátane malého dieťaťa.



Vo štvrtok skoro ráno zachránili z trosiek deväť ľudí vrátane tehotnej ženy. Päť ľudí z bytového domu je stále nezvestných, uviedol v nedeľu Kurtev.



"Poďakujme aj záchranárom Štátnej pohotovostnej služby, ktorí prehľadávajú trosky už takmer štyri dni, deň a noc, bez prestávky. Sú to naši hrdinovia. Skláňame sa pred nimi," dodal.



Predstavitelia radnice sa v pondelok stretnú s preživšími obyvateľmi bytového domu zasiahnutého raketovým útokom.



Podľa vojenskej správy Záporožskej oblasti použilo Rusko pri útoku raketu typu S-300. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vtedy v pravidelnom večernom videoposolstve prisľúbil za tento útok odvetu.