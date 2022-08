Záporožská elektráreň je znova napojená na elektrickú sieť Ukrajiny

Kyjev 26. augusta (TASR) - Rusmi okupovaná Záporožská jadrová elektráreň je už pripojená k elektrickej sieti Ukrajiny a znova ju zásobuje elektrinou. V piatok to oznámila ukrajinská štátna spoločnosť Enerhoatom po tom, čo odpojenie tejto elektrárne od siete vyvolalo vo svete obavy z jadrovej katastrofy. Informácie priniesli tlačové agentúry AFP a Reuters.



"Dnes, 26. augusta 2022 o 14.04 h (13.04 h SELČ), bol jeden z blokov jadrovej elektrárne..., ktorý bol včera odstavený, znovu napojený na elektrickú sieť Ukrajiny," uviedol na sociálnej sieti Telegram Enerhoatom, ktorý má v prevádzke toto najväčšie jadrové zariadenie v Európe so šiestimi reaktormi.



Záporožská jadrová elektráreň v meste Enerhodar na juhu Ukrajiny bola od ukrajinskej elektrickej prenosovej sústavy vo štvrtok odpojená prvýkrát vo svojich dejinách – spôsobil to požiar zapríčinený ostreľovaním, ktorý poškodil elektrické vedenie, informovala predtým Ukrajina.