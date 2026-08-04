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Záporožská jadrová elektráreň bola opäť bez externého napájania
Išlo o v poradí už o 12. takýto výpadok od začiatku roka a 24. od obsadenia elektrárne ruskými vojakmi v marci 2022, dodala BBC.
Autor TASR
Kyjev 4. augusta (TASR) - V Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES) došlo v utorok k ďalšiemu výpadku vonkajšieho napájania, informovala ukrajinská spoločnosť Enerhoatom, ktorá elektráreň prevádzkuje. Britská stanica BBC s odvolaním sa na Enerhoatom uviedla, že elektráreň približne hodinu fungovala za pomoci dieselových generátorov, ktoré slúžia ako záložný zdroj energie na zabezpečenie jadrovej a radiačnej bezpečnosti. Následne sa dodávky elektriny z vonkajšej siete obnovili, informuje TASR.
Išlo o v poradí už o 12. takýto výpadok od začiatku roka a 24. od obsadenia elektrárne ruskými vojakmi v marci 2022, dodala BBC. Enerhoatom upozornil, že každý výpadok vonkajšieho napájania predstavuje priame riziko pre bezpečnosť elektrárne.
Záporožskú jadrovú elektráreň a neďaleké mesto Enerhodar ovláda ruská armáda od marca 2022. Kyjev požaduje, aby bola elektráreň opäť pod kontrolou Ukrajiny.
Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu (MAAE), ktorá má v ZAES svojich pozorovateľov, opakovane upozorňuje, že jadrová elektráreň potrebuje na bezpečnú prevádzku spoľahlivé externé zdroje elektrickej energie.
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšia jadrová elektráreň v Európe. Ruské jednotky ju obsadili krátko po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Všetkých šesť reaktorov elektrárne je v odstavených, naďalej však potrebuje elektrickú energiu na chladenie jadrového paliva a ďalšie bezpečnostné systémy. Opakované poškodenia a výpadky vonkajšieho napájania vyvolávajú obavy z možnej jadrovej havárie.
Išlo o v poradí už o 12. takýto výpadok od začiatku roka a 24. od obsadenia elektrárne ruskými vojakmi v marci 2022, dodala BBC. Enerhoatom upozornil, že každý výpadok vonkajšieho napájania predstavuje priame riziko pre bezpečnosť elektrárne.
Záporožskú jadrovú elektráreň a neďaleké mesto Enerhodar ovláda ruská armáda od marca 2022. Kyjev požaduje, aby bola elektráreň opäť pod kontrolou Ukrajiny.
Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu (MAAE), ktorá má v ZAES svojich pozorovateľov, opakovane upozorňuje, že jadrová elektráreň potrebuje na bezpečnú prevádzku spoľahlivé externé zdroje elektrickej energie.
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšia jadrová elektráreň v Európe. Ruské jednotky ju obsadili krátko po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Všetkých šesť reaktorov elektrárne je v odstavených, naďalej však potrebuje elektrickú energiu na chladenie jadrového paliva a ďalšie bezpečnostné systémy. Opakované poškodenia a výpadky vonkajšieho napájania vyvolávajú obavy z možnej jadrovej havárie.