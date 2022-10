Záporožská jadrová elektráreň je po ostreľovaní odpojená od siete

Kyjev 8. októbra (TASR) – Ukrajinská Záporožská jadrová elektráreň (ZAES), ktorú okupujú ruské sily, v sobotu ráno v dôsledku ostreľovania znova prišla o napojenie na vonkajší zdroj energie. Oznámil to ukrajinský štátny podnik Enerhoatom. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Enerhoatom pripísal zodpovednosť za ostreľovanie Rusku. Dodal, že závodu teraz elektrinu pre vlastné potreby dodávajú záložné naftové generátory.



"Dieselové generátory sa spustili automaticky. Dostupné zásoby nafty pre ich prevádzku v tomto režime budú postačovať na desať dní," uviedla spoločnosť.



Táto elektráreň na juhu Ukrajiny je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Závod od marca okupujú ruské sily, stále tam však pracuje ukrajinský personál. ZAES sa nachádza v blízkosti frontovej línie a opakovane sa stala terčom ostreľovania, z ktorého sa navzájom obviňovali Rusko a Ukrajina. To vyvolalo obavy z možnej jadrovej katastrofy.



Ukrajinský minister životného prostredia Ruslan Strilec v piatkovom rozhovore pre agentúru AP uviedol, že prípadná nehoda v Záporožskej jadrovej elektrárni by mohla spôsobiť únik desaťnásobne vyššieho množstva rádioaktivity, než uniklo pred 36 rokmi v Černobyli.