Zaríf: Moje stretnutie s americkým senátorom vystrašilo Trumpa

Teherán 19. februára (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf vyjadril v stredu presvedčenie, že jeho nedávne stretnutie s americkým senátorom vystrašilo administratívu prezidenta Donalda Trumpa, pretože to bola príležitosť hovoriť priamo s "americkým ľudom". Informovala o tom agentúra AP.



Zaríf sa minulý týždeň počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie stretol s Chrisom Murphym, ktorý je senátorom Demokratickej strany za americký štát Connecticut.



Murphy v utorok svoje stretnutie so Zarífom obhajoval po tom, ako sa objavili pochybnosti a prezident Trump tvrdil, že tým mohol porušiť americké zákony. USA v roku 2019 pridali Zarífa na sankčný zoznam.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo povedal, že dúfa, že každý, kto sa so Zarífom stretne, bude v súvislosti s Iránom zastávať postoj USA.



Pompeo za stretnutie so Zarífom opakovane kritizoval iných Američanov vrátane Johna Kerryho, ktorý bol ministrom zahraničných vecí v rokoch 2013 - 2017, pripomína AP.



"Trump a Pompeo sa boja, že sa senátor od iránskeho ministra zahraničných vecí dozvedel fakty," povedal Zaríf.



Murphy svoje stretnutie so Zarífom označil za dôležité, pretože je podľa neho nebezpečné nerozprávať sa s nepriateľmi. Dodal, že o Iráne nemá "falošné predstavy" a táto krajina je nepriateľom USA.



Irán a Spojené štáty ako dlhoroční úhlavní nepriatelia sa dostali na pokraj vojny po útoku amerického dronu v Iraku, pri ktorom bol 3. januára usmrtený veliteľ jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd Kásem Solejmání. Irán reagoval raketovými útokmi na iracké základne, na ktorých boli umiestnení americkí vojaci.