Zaríf sa vyslovil za úpravu vzťahov iránskej diplomacie s armádou

Teherán 28. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf sa v stredu vyslovil za "inteligentnú úpravu" vzťahov medzi iránskou diplomaciou a armádou. Reagoval tak na uniknutú nahrávku, na ktorej sa sťažuje na príliš veľký vplyv obranných zložiek. Píše o tom agentúra AFP.



Šéf iránskej diplomacie zároveň vyjadril poľutovanie nad tým, že nahrávka vyvolala v islamskej republike ostrú polemiku medzi politickými frakciami.



"Úprimný a vášnivý" názor bol nesprávne interpretovaný ako "osobná kritika", napísal Zaríf na Instagrame. Priblížil, že svojimi slovami chcel vyjadriť len to, že je "potrebná inteligentná úprava vzťahov medzi" diplomaciou a armádou.



Iránsky prezident Hasan Rúhání medzitým nariadil vyšetrovanie s cieľom nájsť osobu zodpovednú za zverejnenie "ukradnutej" trojhodinovej nahrávky, ktorá vyvolala hnev najmä u konzervatívnych politikov a médií.



"V islamskej republike vládne armáda," povedal Zaríf na nahrávke, ktorá je súčasťou rozsiahleho rozhovoru s provládnym novinárom Saídom Lejlázom. "Namiesto toho, aby armáda slúžila diplomacii, som diplomaciu obetoval v prospech armády," dodal.



Zaríf bol v Iráne skritizovaný do veľkej miery aj za to, že sa na nahrávke sťažuje na vplyv zabitého generála iránskych revolučných gárd Kásima Solejmáního, komentuje AFP.



Ako píše webová stránka britskej stanice BBC, Zaríf na nahrávke tiež uviedol, že mu Solejmání nariadil, aby poprel zodpovednosť Iránu za zostrelenie ukrajinského lietadla, pri ktorom vlani v januári zahynulo 176 ľudí. Naznačil tiež, že Solejmání sa snažil spolu s Ruskom podkopať jadrovú dohodu medzi Iránom a svetovými mocnosťami z roku 2015.



Vo svojej stredajšej reakcii však Zaríf zdôraznil aj to, že Solejmání bol viac ako dve desaťročia jeho blízkym priateľom a spolupracovníkom. Poznamenal zároveň, že opakovane svetu pripomína Solejmáního "ľudskosť, mierumilovnosť a odvahu".