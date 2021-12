Žaryn: Poľsko za 16 mesiacov poskytlo podporu vyše 23.000 Bielorusom

Ilustračná snímka. Foto: TASR / AP

Varšava 29. decembra (TASR) - Poľsko za posledných 16 mesiacov poskytlo podporu a ochranu viac ako 23.000 Bielorusom utekajúcim pred prenasledovaním vo svojej vlasti, povedal v stredu pre agentúru PAP hovorca poľského ministra pre koordináciu tajných služieb Stanislaw Žaryn.Pripomenul, že Poľsko poskytuje pomoc Bielorusom utekajúcim pred politickým prenasledovaním od začiatku politickej krízy v ich krajine.povedal.Z tohto počtu 12.000 cestovalo do Poľska na humanitárne víza, 3400 deklarovalo, že chce medzinárodnú ochranu v Poľsku, a 7600 prišlo do Poľska v rámci programu "Poland. Business Harbour".Žaryn uviedol, že bieloruská spoločnosť bola od vypuknutia protestov proti prezidentským voľbám v auguste 2020 vystavená brutálnym represiám, ktoré sú všeobecne považované za zmanipulované v prospech úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka. Utečenci podľa jeho slov prichádzajú do Poľska takmer každý deň, pretože ho považujú za bezpečnú a atraktívnu krajinu.Žaryn ďalej uviedol, že Poľsko je európskym lídrom v udeľovaní pracovných povolení a že podľa štatistického úradu EÚ Poľsko vyhovelo najviac žiadostiam od ľudí z krajín mimo EÚ. Dodal, že Poľsko prijíma cudzincov podľa vlastných podmienok a nebude tolerovať nelegálnu migráciu.