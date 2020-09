Európsky parlament ešte nebude zasadať v Štrasburgu

Brusel 29. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa vzhľadom na rastúci počet prípadov nákazy novým koronavírusom vo Francúzsku ešte do Štrasburgu nevrátia, oznámil v pondelok predseda EP David Sassoli napriek tomu, že o to žiada francúzsky prezident Emmanuel Macron. Informovala o tom agentúra AFP.



V septembri "sa dohodlo, že EP sa vráti k pravidelným schôdzam v Štrasburgu, hneď ako to podmienky umožnia," uviedol vo vyhlásení Sassoli.



To, aby sa v Štrasburgu 5. - 8. októbra konalo zasadnutie EP, požadoval Macron, ktorý trval na obnovení schôdzí od októbra.



"Spolieham sa na vás," napísal v liste adresovanom Sassolimu.



Avšak Sassoli vo svojom vyhlásení uviedol, že zasadnutia EP sa do Štrasburgu budúci týždeň nevrátia "vzhľadom na zrýchlený prenos nákazy vo Francúzsku vrátane departementu Bas-Rhin (v ktorom Štrasburg leží), i z hľadiska verejného zdravia."



Dodal, že dúfa, že sa "čoskoro budeme môcť vrátiť" späť, no zdôraznil, že ďalšie zasadnutie EP sa uskutoční v Bruseli.



Od marca sa zasadnutia EP z dôvodu koronavírusovej pandémie konali v menšom formáte online a v plenárnej sále v Bruseli.



EP má dve sídla: v Štrasburgu sa koná 12 mesačných plenárnych zasadnutí vrátane zasadnutia o rozpočte a v Bruseli sa len príležitostne konajú takzvané dvojdňové "minipléna".



Časovo i finančné nákladné cestovanie europoslancov a iných zamestnancov EP medzi dvoma mestami sa často stretáva s kritikou. Francúzsko však trvá na svojom práve zakotvenom v dohode o EÚ, že hostí zasadnutia v Štrasburgu.